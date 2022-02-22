Ведь это, фактически, то самое вторжение о котором так долго твердили. Но если Украина готова объявить о разрыве всех дипломатических отношений с Россией, то вот Запад не спешит вводить самые жесткие санкции.

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Давайте сейчас подробно разберем – как Запад и Украина оценивают ситуацию, стоит ли говорить о том, что Запад проявил слабость, и самое главное – значит ли признание "так называемых боевиков" началом большой войны Путина против Украины.

Путин созвал Совбез

Итак, накануне Путин созвал Совбез России для решения, как он выразился, судьбы Донбасса. Но уже было понятно к чему все идет.

Российские боевики раскрутили информацию о том, что якобы поймали украинских диверсантов на российской границе, а главари боевиков Пушилин и Пасечник тут же призвали Путина признать ОРДЛО.

Всё это прекрасно укладывалось в бредовую концепцию Путина о том, что на Донбассе происходит геноцид русскоговорящих, а значит нужно срочно спасать ОРДЛО.

И вот уже после заседания Совбеза, Путин заводит пластинку на целый час о том, что Украину создали в Советском союзе, нашу страну наводнили нацисты, на Майдане был госпереворот и так далее.



Путин несколько раз прямо угрожал Украине / Фото Getty Images

Отдельно стоит отметить, что Путин несколько раз прямо угрожал Украине – начиная от заявлений о том, что Украину создали коммунисты, а значит Россия может закончить декоммунизацию, и заканчивая угрозами найти всех националистов в Украине и уничтожить их за Одессу.

В целом, это была речь озлобленного, но в то же время обиженного диктатора.

Лично мне эта речь показала, что Путин никогда не простит Украине, что нам удалось оторваться от Московии. Он никогда не простит нам путь демократии. А потому закончил Путин свою речь максимально победно для россиян: он спасает Донбасс от геноцида и признает псевдореспублики.

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Но, здесь стоит отметить, что сам Путин, похоже, боялся этого решения, а потому решил разделить ответственность с другими кремлевскими чиновниками. Всё заседание Совбеза России демонстративно транслировали на российском ТВ, хотя до этого такие форматы проходили за закрытыми дверьми.

Следовательно, Путину было важно показать россиянам всю свою решимость наконец наказать украинцев.

Но, произошло на заседании и другое, более важное событие. Путин заставил каждого чиновника выйти к микрофону и публично заявить: "Я поддерживаю признание так называемых "ЛДНР".

По факту, Путин этим продемонстрировал всему своему окружению, что просто так слить его не получится, даже если кто-то этого захочет, ведь после признания на камеру – все кремлевские чиновники стали соучастниками крупного международного преступления.

Приказ ввести войска на оккупированные территории

Спустя всего пару часов после подписания документов о признании псевдореспублик, Путин отдает еще один приказ – ввести войска на оккупированные территории Донбасса, якобы для обеспечения мира.

То есть официально Путин уже не прячется за мифическими "их там нетами", а тупо вводит свои войска на Донбасс. По факту это и есть открытое вторжение России на территорию Украины, которого Кремль не стесняется.

Но вот как это оценили на Западе, мы обсудим позже. Сейчас же обращу ваше внимание на один из пунктов так называемого договора о дружбе и взаимопомощи между Россией и псевдореспубликами.

Как только он появился в сети, я тут же обратил внимание на очень любопытный нюанс – практически все положения договора повторяют уже подписанные когда-то договоры между Москвой и не признанными Абхазией и Южной Осетией.

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И главный пункт, на который стоит обратить внимание – это следующее, цитата: "В целях обеспечения безопасности одна сторона передает другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз на своей территории".

То есть Кремль фактически пытается повторить судьбу Абхазии, наводнив регион своими войсками и даже военными базами.

К слову, Кремль уже подтвердил, что якобы для защиты, Россия будет строить военные базы на Донбассе. Закончился весь этот цирк тем, что Госдума России ратифицировала признание так называемых "ЛДНР".

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Реакция Украины

Украина уже отреагировала на такое преступление Кремля. И первым я хотел бы отметить реакцию нашего Минобороны, военнослужащие которого и стоят на защите нашего спокойствия.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в обращении к украинским военным заявил, что отныне мир увидел истинное лицо российского агрессора, который слишком долго прятался за женщинами и детьми.



Зеленский заявил, что Запад должен действовать так же молниеносно / Фото Getty Images

МИД Украины уже отозвал из России временно поверенного в делах Украины и призвал Зеленского полностью разорвать дипломатические отношения с Россией. Президент Украины заявил, что этот вопрос будет рассмотрен уже в ближайшее время.

Вдобавок Владимир Зеленский заявил, что если будет наблюдаться эскалация, Украина готова ввести военное положение.

К тому же, во время встречи со своим эстонским коллегой, Зеленский заявил, что Запад должен действовать так же молниеносно, как это сделал Кремль, и вводить санкции уже сейчас, а не ждать обострения.

Решительная реакция Запада

Сначала казалось, что Запад забуксовал, но дальше всё же произошла решительная реакция, хоть и не такая жесткая как нам хотелось бы. Ведь даже несмотря на такой явный саботаж международного права и открытую агрессию России против Украины, реакция Запада стала, мягко говоря, неоднозначной.

Часть международного сообщества заняла сдержанную позицию, и ограничилась лишь публичным осуждением Кремля, другая часть перешла к действиям, и даже ударила санкциями по России и главным путинским прихвостням.

Но давайте по порядку разберем – как же мир отреагировал на путинскую агрессию. Ведь обещали нам очень многое.

Сразу после того как Путин закончил свою бредовую речь, и объявил, что Россия все же признает независимость псевдо республик, Белый дом тут же выпустил заявление о том, что США вводят санкции против оккупированных территорий.

Справка. Эти ограничения накладывают запрет на любые инвестиции, торговлю и оказание материальной или финансовой помощи этим территориям.

Проще говоря – все кто будет как-то сотрудничать с оккупантами – подпадает под санкции. По сути – это повторение крымского сценария.

И здесь может возникнуть вопрос, разве это и есть те самые разрушительные санкции против России, которые обещал Байден? Но как говорится в заявлении Белого дома, это только начало, такой себе первый выстрел, а дополнительный пакет ограничений будет объявлен позже.

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В то же время США обещают озвучить свой список санкций и свои дальнейшие шаги уже в ближайшие часы. Для этого Джо Байден снова выступит с официальным заявлением.



Байден снова выступит с официальным заявлением / Фото Getty Images

Куда решительнее оказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сегодня заявил, что Лондон вводит санкции против пяти крупных российских банков и близких к Путину олигархов – Геннадия Тимченко и братьев Роттенбергов.

Все их британские активы будут заморожены, а самим олигархам запретят въезд на территорию Британии.

Последнее предупреждение

И вот это уже выглядит как последнее предупреждение. Ведь ранее Лондон обещал преследовать всех, кто помогает Кремлю.

Для понимания – Джонсон ударил по тем олигархам и банкам, которые хранят деньги лично Путина. В одном из подсанкционных банков, а именно "Россия", хранятся личные активы Путина.

Братья Роттенберги – это давние друзья Путина еще по его молодости в карате. Позже Роттенберги активно отмывали деньги на строительстве Крымского моста и отжимали отели в Крыму.

Более того, один из Роттенбергов заявлял, что дворец Путина – это его коттедж. Геннадий Тимченко также близкий друг Путина, да настолько, что хранит деньги диктатора за рубежом.

Решение относительно "Северного потока-2"

Но и на этом проблемы Кремля не заканчиваются. Немецкий канцлер Олаф Шольц сегодня заявил, что в нынешних условиях, сертификация "Северного потока-2" должна быть остановлена, и тут же поручил это дело Минфину Германии.

Евросоюз также осудил признание так называем "ЛДНР", и пригрозил России санкциями. Брюссель пока не уточнил, какие именно ограничения ждут Россию, но Жозеп Боррель подчеркнул, что в ближайшее время представит главам МИД стран ЕС свои предложения.

Но уже известно, что ЕС готов обрубить России доступ к финансовым рынкам. Отдельно стоит отметить реакцию Турции.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган моментально осудил решение России о признании псевдо республик. Он прямо заявил, что это решение неприемлемо, полностью противоречит минским соглашениям и грубо нарушает территориальную целостность Украины.

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Реакция Китая оказалась наиболее двоякой

А вот реакция Китая оказалась наиболее двоякой. Хоть Китай и сохраняет свои позиции по вопросам территориальной целостности Украины, Китай все же упомянул так называемые принципы неделимости безопасности, о которых постоянно говорит Путин, требуя не расширять НАТО.

При этом Пекин намекнул, что не приемлет масштабной войны.

И вот здесь мы все должны понимать, что самые разрушительные санкции оставляют на потом. Ведь, даже в Белом доме заявляют, что еще не определились – как именно расценивать нынешнюю эскалацию – это уже вторжение, или же война не выходит за рамки линии разграничения?