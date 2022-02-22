Адже це, фактично, те саме вторгнення про яке так довго твердили. Але якщо Україна готова оголосити про розрив усіх дипломатичних відносин з Росією, то ось Захід не поспішає вводити найжорсткіші санкції.

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Давайте зараз детально розберемо – як Захід і Україна оцінюють ситуацію, чи варто говорити про те, що Захід виявив слабкість, і найголовніше – чи означає визнання "так званих бойовиків" початком Великої війни Путіна проти України.

Путін скликав Радбез

Отже, напередодні Путін скликав Радбез Росії для вирішення, як він висловився, долі Донбасу. Але вже було зрозуміло до чого все йде.

Російські бойовики розкрутили інформацію про те, що нібито зловили українських диверсантів на російському кордоні, а ватажки бойовиків Пушилін і Пасічник тут же закликали Путіна визнати ОРДЛО.

Все це прекрасно вкладалося в маячну концепцію Путіна про те, що на Донбасі відбувається геноцид російськомовних, а значить потрібно терміново рятувати ОРДЛО.

І ось вже після засідання Радбезу, Путін заводить платівку на цілу годину про те, що Україну створили в Радянському Союзі, нашу країну наповнили нацисти, на Майдані був держпереворот і так далі.

Путін кілька разів прямо погрожував Україні / Фото Getty Images

Окремо варто відзначити, що Путін кілька разів прямо погрожував Україні – починаючи від заяв про те, що Україну створили комуністи, а значить Росія може закінчити декомунізацію, і закінчуючи погрозами знайти всіх націоналістів в Україні і знищити їх за Одесу.

В цілому, це була мова озлобленого, але в той же час скривдженого диктатора.

Особисто мені ця промова показала, що Путін ніколи не пробачить Україні, що нам вдалося відірватися від Московії. Він ніколи не пробачить нам шлях демократії. А тому закінчив Путін свою промову максимально переможно для росіян: він рятує Донбас від геноциду і визнає псевдореспубліки.

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Але, тут варто відзначити, що сам Путін, схоже, боявся цього рішення, а тому вирішив розділити відповідальність з іншими кремлівськими чиновниками. Все засідання Радбезу Росії демонстративно транслювали на російському ТБ, хоча до цього такі формати проходили за закритими дверима.

Отже, Путіну було важливо показати росіянам всю свою рішучість нарешті покарати українців.

Але, відбулася на засіданні й інша, більш важлива подія. Путін змусив кожного чиновника вийти до мікрофона і публічно заявити: "Я підтримую визнання так званих"ЛДНР".

За фактом, Путін цим продемонстрував всьому своєму оточенню, що просто так злити його не вийде, навіть якщо хтось цього захоче, адже після визнання на камеру – всі кремлівські чиновники стали співучасниками великого міжнародного злочину.

Наказ ввести війська на окуповані території

Через всього пару годин після підписання документів про визнання псевдореспублік, Путін віддає ще один наказ – ввести війська на окуповані території Донбасу, нібито для забезпечення миру.

Тобто офіційно Путін вже не ховається за міфічними "їх там немає", а тупо вводить свої війська на Донбас. За фактом це і є відкрите вторгнення Росії на територію України, якого Кремль не соромиться.

Але ось як це оцінили на Заході, ми обговоримо пізніше. Зараз же зверну вашу увагу на один з пунктів так званого договору про дружбу і взаємодопомогу між Росією і псевдореспубліками.

Як тільки він з'явився в мережі, я тут же звернув увагу на дуже цікавий нюанс – практично всі положення договору повторюють вже підписані колись договори між Москвою і не визнаними Абхазією і Південною Осетією.

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І головний пункт, на який варто звернути увагу – це наступне, цитата: "З метою забезпечення безпеки одна сторона передає іншій стороні право будівництва, використання і вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури і військових баз на своїй території".

Тобто Кремль фактично намагається повторити долю Абхазії, наповнивши регіон своїми військами й навіть військовими базами.

До слова, Кремль вже підтвердив, що нібито для захисту, Росія будуватиме військові бази на Донбасі. Закінчився весь цей цирк тим, що Держдума Росії ратифікувала визнання так званих "ЛДНР".

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Реакція України

Україна вже відреагувала на такий злочин Кремля. І першим я хотів би відзначити реакцію нашого Міноборони, військовослужбовці якого і стоять на захисті нашого спокою.

Міністр оборони України Олексій Резніков, у зверненні до українських військових заявив, що відтепер світ побачив справжнє обличчя російського агресора, який занадто довго ховався за жінками і дітьми.

Зеленський заявив, що Захід повинен діяти так само блискавично / Фото Getty Images

МЗС України вже відкликав з Росії тимчасово повіреного у справах України і закликав Зеленського повністю розірвати дипломатичні відносини з Росією. Президент України заявив, що це питання буде розглянуто вже найближчим часом.

До того ж Володимир Зеленський заявив, що якщо спостерігатиметься ескалація, Україна готова ввести воєнний стан.

До того ж, під час зустрічі зі своїм естонським колегою, Зеленський заявив, що Захід повинен діяти так само блискавично, як це зробив Кремль, і вводити санкції вже зараз, а не чекати загострення.

Рішуча реакція Заходу

Спочатку здавалося, що Захід забуксував, але далі все ж відбулася рішуча реакція, хоч і не така жорстка як нам хотілося б. Адже навіть попри такий явний саботаж міжнародного права і відкриту агресію Росії проти України, реакція Заходу стала, м'яко кажучи, неоднозначною.

Частина міжнародної спільноти зайняла стриману позицію, і обмежилася лише публічним засудженням Кремля, інша частина перейшла до дій, і навіть вдарила санкціями по Росії і головним путінським посіпакам.

Але давайте послідовно розберемо – як же світ відреагував на путінську агресію. Адже обіцяли нам дуже багато.

Відразу після того, як Путін закінчив свою маячну промову, і оголосив, що Росія все ж визнає незалежність псевдореспублік, Білий дім тут же випустив заяву про те, що США вводять санкції проти окупованих територій.

Довідка. Ці обмеження накладають заборону на будь-які інвестиції, торгівлю та надання матеріальної або фінансової допомоги цим територіям.

Простіше кажучи – всі хто буде якось співпрацювати з окупантами – підпадає під санкції. По суті – це повторення кримського сценарію.

І тут може виникнути питання, Хіба це і є ті самі руйнівні санкції проти Росії, які обіцяв Байден? Але як говориться в заяві Білого дому, це тільки початок, такий собі перший постріл, а додатковий пакет обмежень буде оголошений пізніше.

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Водночас США обіцяють озвучити свій список санкцій і свої подальші кроки вже в найближчі години. Для цього Джо Байден знову виступить з офіційною заявою.

Байден знову виступить з офіційною заявою / Фото Getty Images

Куди рішучіше виявився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який сьогодні заявив, що Лондон вводить санкції проти п'яти великих російських банків і близьких до Путіна олігархів – Геннадія Тимченка і братів Роттенбергів.

Всі їхні британські активи будуть заморожені, а самим олігархам заборонять в'їзд на територію Британії.

Останнє попередження

І ось це вже виглядає як останнє попередження. Адже раніше Лондон обіцяв переслідувати всіх, хто допомагає Кремлю.

Для розуміння – Джонсон вдарив по тих олігархах і банках, які зберігають гроші особисто Путіна. В одному з підсанкційних банків, а саме "Росія", зберігаються особисті активи Путіна.

Брати Роттенберги – це давні друзі Путіна ще по його молодості в карате. Пізніше Роттенберги активно відмивали гроші на будівництві Кримського мосту і віджимали готелі в Криму.

Більш того, один з Роттенбергів заявляв, що палац Путіна – це його котедж. Геннадій Тимченко також близький друг Путіна, та настільки, що зберігає гроші диктатора за кордоном.

Рішення щодо "Північного потоку-2"

Але і на цьому проблеми Кремля не закінчуються. Німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні заявив, що в нинішніх умовах, сертифікація "Північного потоку-2" повинна бути зупинена, і тут же доручив цю справу Мінфіну Німеччини.

Євросоюз також засудив визнання так званого "ЛДНР", і пригрозив Росії санкціями. Брюссель поки не уточнив, які саме обмеження чекають Росію, але Жозеп Боррель підкреслив, що найближчим часом представить главам МЗС країн ЄС свої пропозиції.

Але вже відомо, що ЄС готовий обрубати Росії доступ до фінансових ринків. Окремо варто відзначити реакцію Туреччини.

Турецький президент Реджеп Ердоган моментально засудив рішення Росії про визнання псевдореспублік. Він прямо заявив, що це рішення неприйнятне, повністю суперечить Мінським угодам і грубо порушує територіальну цілісність України.

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Реакція Китаю виявилася найбільш двоякою

А ось реакція Китаю виявилася найбільш двоякою. Хоч Китай і зберігає свої позиції з питань територіальної цілісності України, Китай все ж згадав так звані принципи неподільності безпеки, про які постійно говорить Путін, вимагаючи не розширювати НАТО.

При цьому Пекін натякнув, що не сприймає масштабної війни.

І ось тут ми всі повинні розуміти, що найбільш руйнівні санкції залишають на потім. Адже, навіть у Білому домі заявляють, що ще не визначилися – як саме розцінювати нинішню ескалацію – це вже вторгнення, або ж війна не виходить за рамки лінії розмежування?