Глава МЗС України Кулеба розповів, що провів розмову з Бербок. Темою стали санкції ЄС проти Росії та додаткова допомога для України.

Зауважте Час настав, – Кулеба закликав надати Україні обіцянку щодо майбутнього членства в ЄС

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