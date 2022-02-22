Глава МЗС України Кулеба розповів, що провів розмову з Бербок. Темою стали санкції ЄС проти Росії та додаткова допомога для України.
Зауважте Час настав, – Кулеба закликав надати Україні обіцянку щодо майбутнього членства в ЄС
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Дмитро Кулеба подякував своїй німецькій колезі Анналені Бербок за зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Рішення ухвалили 22 лютого на тлі ганебних дій Росії.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Глава МЗС України Кулеба розповів, що провів розмову з Бербок. Темою стали санкції ЄС проти Росії та додаткова допомога для України.
Зауважте Час настав, – Кулеба закликав надати Україні обіцянку щодо майбутнього членства в ЄС
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