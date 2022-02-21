Міністерка закордонних справ Німеччини зазначила, що дії російської влади зараз – "абсолютно безвідповідальна гра". Про це вона повідомила під час зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

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Анналена Бербок наголосила, що життя величезної кількості людей на Донбасі нині під великою загрозою, у прифронтових районах на сході України є ризики проблем з електропостачанням і водою.

Не грайте з людськими життями. Ми за столом щогодини, щохвилини. Чекаємо на вас, щоб разом забезпечити мир і безпеку в Україні,

– звернулася дипломатка до Путіна.

Німецька міністерка додала, що у переговорах з Росією є червоні лінії. Вона вказала: "Основа нашого співіснування, міжнародне право, наші європейські договори, вони не підлягають обговоренню".

Зверніть увагу! Олексій Резінков заявив, що наразі говорити про нове вторгнення Росії – недоречно. За словами міністра оборони, ворог не сформував ударних груп.

Війська Росії поблизу України: що відомо

Олексій Резніков вважає, що нападу на Київ з боку Білорусі не буде. Політик пояснив, що у Росії немає такого контингенту на білоруській території, який би це дозволив зробити.

У мережі показали світлини російських військових, які вже 5 днів живуть на вокзалі у селі Долбіно Білгородської області. Солдати сплять на підлозі та харчуються за власний кошт.

Борис Джонсон потужно підтримав Україну. Він заявив, що агресор ризикує втратити все, якщо піде в наступ. За його словами, російські матері будуть плакати за своїми синами.

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