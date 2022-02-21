Відповідну інформацію оприлюднила Асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників – "Комітет солдатських матерів". Про це їм повідомили жителі села Весела Лопань, що неподалік станції.

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Російські військові живуть на вокзалі без їжі та води

За даними місцевих мешканців, хлопці живуть на вокзалі, сплять на підлозі й харчуються за власний кошт. Там перебувало понад 100 людей. Всі вони з Таманської дивізії.

Хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за власний кошт. У когось вони вже закінчилися (грошове забезпечення строковиків становить близько 2 тисяч рублів – пишуть в Асоціації), а сухпайків ніхто не бачив,

– мовиться у повідомленні.

Щоб підтвердити свої слова, люди надіслали фото, як військові сплять просто на підлозі в маленькому приміщенні сільського вокзалу. Там же на батареї сушили форму. Попередньо відомо, що у них не було води.

Російські солдати спали на вокзалі просто на підлозі / Фото Асоціації зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників

"Кошмар якийсь. Це що за така необхідність у мирний час створювати подібні умови для військовослужбовців? Це що за ставлення вищих посадових осіб до свого особового складу, до офіцера, який супроводжує бійців? Де співробітник штабу, зобов'язаний контролювати це відрядження? Пішов на вихідні і чай із бубликами п'є?", – заявила Світлана Голуб, голова Асоціації зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників – "Комітет солдатських матерів".

Голуб пояснила, що інформацію мали передати керівництву. Згодом у Асоціації написали, що:

військових підгодовувало місцеве населення, проте їм не вистачало;

згодом у штабі заявили, що солдатів відправили до пункту призначення;

проте місцеві жителі заявили, що відправили не всіх військових ;

; ба більше, за даними джерел, посадовці вистроїли хлопців і сфотографували з порожніми коробками сухпайків;

після цього зв'язок з джерелом перервався, тому наразі невідомо, які то були коробки.

Коротко про останні конфузи російської армії

Ще з жовтня 2021 року Росія стягнула до кордону з Україною понад 100 тисяч російських військових.

19 лютого Володимир Зеленський заявив, що мовиться орієнтовно про 150 тисяч військових.

11 лютого російські військові, які базуються у Ростовській області, знову осоромилися. Танк армії Росії не здатен протистояти погоді та в черговий раз застряг у болоті.

До речі, перед тим, 8 лютого в болоті застрягли російські військові. У мережі поширили відео, де солдати країни-агресора були не здатні протистояти погоді й застрягли в болоті.

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