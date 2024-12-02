В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Сирии.

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События в Сирии

По мнению Свитана, возможно, действительно, что без нашего ГУР в Сирии не обошлось. Ведь там у нас есть механизмы помощи, например, по указаниям целей. Именно в этом они лучшие.

Однако остается вопрос: "что будет дальше", ведь в Сирии очень много течений. Некоторые даже взаимопротивоположные, поэтому они еще и между собой сцепиться могут.

Сирия может быть серьезным вторым фронтом, который есть сейчас в мире. Первый – это наш, поэтому это второй,

– подчеркнул Роман Свитан.

"Сейчас эти действия нам помогают, потому что россиянам приходится отвлекаться, в том числе и их авиации. В последнее время самолеты там практически не садятся, а пытаются остановить эти наступательные действия", – добавил военный эксперт.

Чем стреляли по Крыму

Украинская разведка нанесла масштабные удары по базам россиян в Крыму 29 ноября. Издание Forbes утверждает, что тогда была использована одна из самых разнообразных комбинаций боеприпасов.

Туда могли входить крылатые ракеты Storm Shadow, зенитно-ракетные комплексы С-200, переоборудованные в дальнобойное оружие класса "земля – земля", ударные беспилотники ГУР, а также баллистические ракеты неустановленного типа.

Роман Свитан подтвердил, что баллистика точно была. По последствиям видно, что ею отрабатывали. С-200, как баллистическая ракета, может идти по земле километров на 300. Соответственно это оружие может хорошо отрабатывать по Крыму.

Также могла работать ракета "Гром", ведь была и фугасная часть,

– отметил военный эксперт.

"Не нашли там россияне ATACMS. Если бы нашли, они бы уже о них кричали", – отметил Роман Свитан.