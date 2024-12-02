У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив події в Сирії.

Важливо Росіяни просуваються в Кураховому та на Дніпропетровщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Події в Сирії

На думку Світана, можливо, дійсно, що без нашого ГУР в Сирії не обійшлося. Адже у там у нас є механізми допомоги, наприклад, щодо вказівок цілей. Саме в цьому вони найкращі.

Проте залишається питання: "що буде далі", адже в Сирії дуже багато течій. Деякі навіть взаємопротилежні, тому вони ще й між собою зчепитися можуть.

Сирія може бути серйозним другим фронтом, який є зараз у світі. Перший – це наш, тому це другий,

– наголосив Роман Світан.

"Наразі ці дії нам допомагають, тому що росіянам доводиться відволікатися, зокрема і їх авіації. Останнім часом літаки там практично не сідають, а намагаються зупинити ці наступальні дії", – додав військовий експерт.

Чим стріляли по Криму

Українська розвідка завдала масштабних ударів по базах росіян у Криму 29 листопада. Видання Forbes стверджує, що тоді використано одну з найрізноманітніших комбінацій боєприпасів.

Туди могли входити крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси С-200, переобладнані в далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники ГУР, а також балістичні ракети невстановленого типу.

Роман Світан підтвердив, що балістика точно була. По наслідках видно, що нею відпрацьовували. С-200, як балістична ракета, може йти по землі кілометрів на 300. Відповідно ця зброя може добре відпрацьовувати по Криму.

Також могла працювати ракета "Грім”, адже була й фугасна частина,

– зазначив військовий експерт.

"Не знайшли там росіяни ATACMS. Якби знайшли, вони б вже про них кричали", – наголосив Роман Світан.