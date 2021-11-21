Путин пытается поставить Зеленского в ту же ситуацию, в которой был Порошенко

Во время выступления на расширенной коллегии Министерства иностранных дел России Владимир Путин выразил удовлетворение по поводу того, что на Западе появилось "известное напряжение" из-за российских действий. Далее читайте на украинском.

Парадокс цієї заяви не лише в тому, що глава держави під час зустрічі з дипломатами, яким, по суті, доручено домагатися порозуміння у взаєминах з іншими державами, хвалить військових – адже це їхні дії призвели до "відомої напруги".

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Парадокс насамперед у тому, що Володимир Путін уже не приховує своїх намірів за звичними дипломатичними фразами та закликами до миролюбності. Навпаки, він вважає, що "відомого напруження" досі мало, оскільки Захід "поверхнево" ставляться до проведених Росією "червоних ліній". А це означає, що "відома напруга" лише посилюватиметься.

Що це за "червоні лінії", Путін також не приховує. Це насамперед право України на суверенний розвиток та вибудовування власних відносин з іншими державами. Путін демонстративно ставиться до України як до колонії та готовий загрожувати як державам, які вибудовують із нею взаємини, так і самій Україні.

Заява Путіна про те, що війна на Донбасі триватиме ще довго – нехай навіть провину за продовження конфлікту він звично покладає на Україну – це елемент такого шантажу.

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Путін чудово засвоїв урок

Путін уже зрозумів, що припинення війни є одним із найважливіших запитів українського суспільства і нездатність відповісти на цей виклик руйнує політичні кар'єри. Обіцянка завершити війну була одним із головних мотивів, які спонукали українців голосувати у 2019 році за Володимира Зеленського та однією з головних причин поразки його попередника, Петра Порошенка.

Понад те, неважко було помітити й практично тотального нерозуміння українцями того простого факту, що припинення військового конфлікту взагалі не залежить від українського керівництва.

Цією помилкою користувався під час своєї передвиборчої кампанії і сам Зеленський, який запевняв, що конфлікт можна припинити, якщо усунути від влади тих, хто на ньому "наживається". "Якщо ти хочеш зупинити війну, то обов'язково зупиниш. Я впевнений, що попередня влада не хотіла цього робити", – переконував Зеленський вже після обрання на посаду президента.

Путін чудово засвоїв цей урок української інфантильності. І тепер він намагається поставити Зеленського в ту саму ситуацію, в якій перебував Порошенко. Війна не завершиться, вона триватиме ще довго, але винен, звичайно, президент України, а не президент Росії. І ці заяви Путіна свідчать не лише про можливість підготовки президента Росії до нових спроб агресії проти України.

Це ще й підготовка до майбутніх українських виборів, на яких обов'язково з'явиться кандидат, який буде готовий запевняти співвітчизників, що війна на Донбасі триває не через агресивні наміри Кремля, а тому, що у продовженні цього конфлікту зацікавлене українське керівництво та особисто президент Володимир Зеленський.