Во-первых, парламентская следственная комиссия сделала свое заявление накануне публикации расследования Bellingcat и, фактически дала свою версию этих событий, которая во многом совпадала с фактологией Bellingcat, но в более умеренной и гибкой тональности, которая отвечала интересам украинских властей.

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Во-вторых, тональность самого расследования Bellingcat очень сдержанная и осторожная. Наверняка расследователи Bellingcat понимали и принимали во внимание, что результаты их расследования могут быть использованы и во внутриполитической борьбе в Украине, и российскими спецслужбами, и российской пропагандой. Отсюда и предельная аккуратность в оценках и выводах, и комплименты в адрес украинских спецслужб, за проведенную ими работу. В Bellingcat, очевидно, не хотели навредить Украине своим расследованием.

И вот парадокс, и это в-третьих: умеренность и осторожность в оценках и выводах расследования Bellingcat явно не удовлетворили оппонентов Президента Зеленского и тех, кто ранее раскручивал "Вагнергейт". В своей первой реакции они даже не скрывали своего разочарования. А затем, вероятно, поступила команда усилить политический эффект путем вбрасывания новых, более скандальных материалов. И тут, откуда не возьмись, появляется "флешка" для Янины Соколовой.

Замечу, что это не первая такая "флешка", и, боюсь, что не последняя. У кого они только не появлялись – у Шария, у Гео Лероса, у Деркача, у Бутусова и многих других.

Отсюда, в-четвертых, такой вывод: в спецслужбах и правоохранительных органах – бардак. Уж не знаю, как там сейчас с "российскими кротами", но то, что во всех этих структурах есть "кроты" разных влиятельных политических сил и олигархов, у меня нет сомнений. А есть просто субъекты, которые банально торгуют секретной информацией. Поэтому не стоит удивляться "утечкам" по санкционным спискам и появлению "флешек" у разных политических и околополитических персонажей. Что же должно произойти, чтобы начать наводить порядок в этой сфере?

В-пятых, нашим политикам и журналистам стоит поучиться у Bellingcat деликатности и политической ответственности. На первом месте должны быть интересы страны и ее национальной безопасности, а потом уже партийно-политические и личные интересы, и желание похайповать на резонансной теме.