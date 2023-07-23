Путин пытается скрыть свою слабость, но показывает крысиное отчаяние

Путин пытается доказать, что он таки сильный, потому что пережил слишком много унижений. Сначала с бандитом Пригожиным пришлось договариваться. Потом в ЮАР не уедешь, потому что арестуют "великого царя" папуасы, а тут еще в спине не осталось свободно места от ножей Эрдогана.

Путин – моська, лающая на слона

Приспешники вокруг шепчут, что "царь то не настоящий". Страшно становится даже в дальнем темном углу бункера. Надо доказать, что сильный. Но как это сделать, когда слаб?

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Что делает бандит, опущенный в кругу своих? Идет в школу и начинает бить первоклашек. Вот Владимир Путин и пошел воевать с украинским зерном и горохом.

Неделю стрелял по портовой инфраструктуре, пытаясь доказать всему миру, что он еще на что-то влияет. Горох то ему ответить не может.

И вот Путин отправил арестовывать Игоря Гиркина, способного только ныть и оскорблять царя. За Гиркина готов вписаться только еще более безумный Павел Губарев. Других сердитых патриотов в России просто нет.

И вот Путин уже на словах нападает на Польшу, как моська, лающая на слона. Угрожает не сдерживать себя, если кто-нибудь подвинется на Беларусь. Прекрасно зная, что Беларусь никому не сдалась. Потом будет рассказывать из бункера: "Смотрите, как я то проклятое НАТО испугал".

На что способна "крыса в отчаянии"

Что это значит? Что Путин действительно слаб. Он знает об этом. Он старается всем показать свою силу. Однако демонстрирует только отчаяние старой слабой крысы. Это видят в Вашингтоне и в Пекине, а главное – в Москве.

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Зерновое соглашение крыса в отчаянии действительно способна разрушить. Для нас это неприятно. Особенно для украинских аграриев. Хорошо только, что это уже не такой критический вопрос, как было год назад. Остатки предыдущих урожаев экспортированы, а построенная инфраструктура на Дунае и западной границе уже позволяет экспортировать 70% необходимых объемов. Развитие инфраструктуры там продолжается.

По Дунаю Путин стрелять не решается, потому что это граница с Румынией. Воевать с НАТО он готов исключительно на словах.