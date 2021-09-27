Путин пытается заменить Лукашенко, – Климкин
Источник:24 канал
Глава России Владимир Путин пытается за определенное время заменить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на управляемых там пророссийских политиков, одновременно перекупив все "лакомые бизнес-активы". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
Как Путин реализовывает стратегию
По словам Климкина, угрозы безопасности с территории Беларуси уже выросли и будут расти в дальнейшем. Путин, уточнил эксперт, пока не совершил ни одной серьезной ошибки в своей стратегии в отношении Беларуси. В частности, он преследует постепенный переход власти и постепенное "проглатывание" Беларуси.
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Эта стратегия на сегодня реализуется вместе с развитием оборонительного пространства – пребывания российских сил, войск и вооружения под "зонтиком или соусом" сил союзного государства.
Я считаю, что Путин не может продать начало полномасштабной агрессии ни внутри России, что противоречит его идеологии, ни цивилизованному миру, то есть Западу. Поэтому он начнет дестабилизацию социальную или других вопросов, и потом будет пытаться использовать Вооруженные силы.
По словам экс-министра иностранных дел, после начала гибридной агрессии будут применяться военные силы. В частности, массовая паспортизация, к которой стремится Путин, – это "часть этой гибридной, ползучей агрессии против Украины. Причем не только на оккупированных территориях".
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин / Фото Национальный банк новостей
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