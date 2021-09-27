Як Путін реалізовує стратегію

За словами Клімкіна, безпекові загрози з території Білорусі вже зросли й зростатимуть надалі. Путін, уточнив експерт, поки що не зробив жодної серйозної помилки у своїй стратегії щодо Білорусі. Зокрема, він переслідує поступовий перехід влади й поступове "проковтування" Білорусі.

До теми Мінські домовленості не працюють: чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським

Ця стратегія на сьогодні реалізується разом з розвитком оборонного простору – перебування російських сил, військ і озброєння під "парасолькою чи соусом" сил союзної держави.

Я вважаю, що Путін не може продати початок повномасштабної агресії ані всередині Росії, що суперечить його ідеології, ані цивілізованому світу, тобто Заходу. Тому він почне дестабілізацію соціальну чи інших питань, і потім буде намагатися використовувати Збройні сили. Павло Клімкін ексміністр закордонних справ України

За словами ексміністра закордонних справ, після класичного початку гібридної агресії будуть застосовуватися військові сили. Зокрема, масова паспортизація, якої прагне Путін, – це "частина цієї гібридної, повзучої агресії проти України. При чому не тільки на окупованих територіях".

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін / Фото Національний банк новин

Читайте також Чому Захід має боротися за нас, якщо ми самі собі не хочемо допомагати

Росія та Білорусь: останні новини