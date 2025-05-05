Путин растерян: как это используют лагеря "ястребов" и "технократов" в Кремле

Из России звучат противоречивые заявления относительно Запорожской АЭС. С одной стороны Сергей Лавров отмечает, что атомная станция останется под контролем России. С другой стороны глава российского "Росатома" Алексей Лихачев допустил возможность присутствия США на ЗАЭС.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что глава МИД России Лавров блефует, рассказывая о том, что Москва готова продолжать удерживать ЗАЭС, а также бесконечно вести войну и выдерживать санкционное давление. Также Россия продолжает увеличивать свое военное присутствие на Запорожской АЭС.

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Не хочет рассориться с Трампом

Галлямов заметил, что Лихачев является человеком Сергея Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента России – 24 Канал), и "Росатом" является неформальной вотчиной кремлевского чиновника.

В то же время Кириенко является приближенным к олигархам Юрию и Михаилу Ковальчукам, которые входят в ближайшее окружение Путина.

Поэтому разноголосица между с одной стороны – Лавровым и некоторыми российскими военкорами, которые уже прокляли Лихачева, а с другой – самим главой "Росатома" и братьями Ковальчуками, является примером материализации конфликта между "ястребами" и "технократами",

– пояснил политтехнолог.

Лавров является одним из представителей лагеря "ястребов". Если иногда он говорит что-то, что должно умиротворить, это означает – он получил прямое поручение от Путина. И тогда он, по словам Галлямова, вынужден проводить путинскую линию.

Проблема в том, что этот конфликт раздирает систему в тот момент, когда Путин растерян и не знает, что делать. Он хочет еще повоевать в Украине, однако он осознает, если сейчас рассорится с Трампом, то будет иметь большие проблемы,

– объяснил Аббас Галлямов.

В такие моменты глава Кремля выжидает и не принимает решений. Именно в этих ситуациях, активизируется давление на него и со стороны "ястребов", и со стороны "технократов", чтобы убедить Путина стать на сторону кого-то из них.

Напомним, что по данным западных СМИ, в соответствии с условиями мирного соглашения Дональда Трампа, Россия должна вернуть Запорожскую АЭС Украине, однако контролировать ее будут США.

Сергей Лавров резко отреагировал на эту информацию, отметив, что изменения в управлении ЗАЭС не предполагается в рамках мирного соглашения. Также он заявил, что Москва не получала от Вашингтона соответствующего предложения.

В то же время глава российского "Росатома" Алексей Лихачев предположил, что "в случае принятия политического решения" руководством России якобы готов обсуждать с США их присутствие на ЗАЭС в рамках "украинского урегулирования".