путин разочарован в Шольце, Макроне, Драги у него новый главный по перемирию, – Пионтковский

Разочаровавшись в Эммануэле Макрони, Олафе Шольце и Марио Драги, владимир путин решил назначить нового главного за перемирие и остановку огня – это президент Турции Реджеп Эрдоган.

Об этом сказал российский публицист Андрей Пионтковский во время трансляции на ютубе. Он отметил, что из-за этого в украинских сетях появилось возмущение и осуждение Эрдогана. Однако его нужно принимать таким, какой он есть.

Важно Зачем Эрдогану переговоры с путиным: политолог объяснил планы Турции

Андрей Пионтковский объяснил, что Эрдоган очень своеобразный и сильный политик, имеющий такие же имперские замашки, как путин. Однако он хочет не "русский мир", а Османскую империю. При этом турецкий президент сделал много полезного для Украины еще в начале военного конфликта.

Он первым начал оказывать серьезную военную помощь в виде "Байракторов". В его политических заявлениях звучало осуждение аннексии Крыма. Однако он ведет сложную игру,

– напомнил Андрей Пионтковский.

"В чем был "нерв" вчерашней встречи, которая длилась более 4 часов. Эрдоган понимает сложное положение путина. Он понимает, как путин нуждается в Эрдогане. Кроме него, нет такого политического деятеля, который мог бы взять на себя громкую инициативу по остановке огня", – прокомментировал публицист.

Он отметил, что Эрдоган умный человек и он понимает – ничего не получится. Приедет и будет убеждать Киев подписать согласие на остановку огня. "Если его повезут в Ирпень, на него это большого впечатления не произведет. Он не европейский "хлюпик", он циничный восточный политик", – акцентировал Андрей Пионтковский.

По словам публициста, Украина откажется от соглашения в любом случае. путин тоже не может этого не понимать, но ему хочется видеть какой-то "свет в конце туннеля". Эрдоган циничным образом использует это положение российского диктатора, чтобы выбить огромные уступки и заставить путина предать его союзников на нескольких направлениях.

Последние новости о встрече в Сочи

Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с путиным в Сочи. Они говорили больше 4 часов. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

Турция решила улучшить сотрудничество с путинским режимом. Собираются это сделать в сфере торговли, туризма и сельского хозяйства.

Кроме того, Эрдоган подтвердил информацию, о которой радостно вопили российские пропагандисты: Турция согласилась часть средств за газ платить рублями.

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