Про це сказав російський публіцист Андрій Піонтковський під час трансляції на ютубі. Він зазначив, що через це в українських мережах зʼявилося обурення та засудження Ердогана. Проте його потрібно приймати таким, який він є.

Важливо Навіщо Ердогану переговори з путіним: політолог пояснив плани Туреччини

Андрій Піонтковський пояснив, що Ердоган дуже своєрідний та сильний політик, який має такі ж імперські замашки, як путін. Проте хоче не "рускій мір", а Османську імперію. При цьому турецький президент зробив багато корисного Україні ще на початку військового конфлікту.

Він першим почав надавати серйозну військову допомогу у вигляді "Байрактарів". У його політичних заявах звучало засудження анексії Криму. Проте він веде складну гру,

– нагадав Андрій Піонтковський.

"В чому був "нерв" вчорашньої зустрічі, яка тривала понад 4 години. Ердоган розуміє складне становище путіна. Він розуміє, як путін потребує Ердогана. Крім нього, немає такого політичного діяча, який міг би взяти на себе гучну ініціативу щодо зупинення вогню", – прокоментував публіцист.

Він зазначив, що Ердоган розумна людина й він розуміє – нічого не вдасться. Приїде й буду переконувати Київ підписати згоду щодо зупинення вогню. "Якщо його повезуть в Ірпінь, на нього це велике враження не справить. Він не європейськи "хлюпик", він цинічний східний політик", – акцентував Андрій Піонтковський.

За словами публіциста, Україна відмовиться від угоди в будь-якому випадку. путін теж не може цього не розуміти, але йому хочеться бачити якесь "світло вкінці тунелю". А Ердоган цинічним чином використовує це становище російського диктатора, щоб вибити величезні поступки та змусити путіна зради його союзників на декількох напрямках.

Останні новини щодо зустрічі в Сочі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся з путіним у Сочі. Вони говорили понад 4 години. Мовилось про співпрацю та газові питання.

Туреччина вирішила покращити співпрацю з путінським режимом. Збираються це зробити в сфері торгівлі, туризму та сільського господарства.

Крім того, Ердоган підтвердив інформацію, про яку радісно волали російські пропагандисти: Туреччина погодилася частину коштів за газ платити рублями.

Може бути цікаво – перемовини путіна та Ердогана: дивіться відео