Турецькому лідеру потрібні ці перемовини з декількох причин. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Оригінальне лідерство

У ньому (Ердогані – 24 канал) жевріють амбіції бути пашою, він завжди мріяв бути чисто турецьким історичним персонажем, який власне впливає на політику регіону,

– сказав політолог.

На переконання Давидюка, поки що Туреччині вдається зберігати нейтралітет. В інтерв'ю BBC Леонід Кучма зауважив, що Босфор не пропускає росії підсилення і випускає українське зерно. Крім цього, Туреччина залишається надійним партнером України у реалізації стратегічно важливих проєктів та напрямів співробітництва. Мовиться, зокрема, про безпілотники Bayraktar.

"Так, підторговує (Туреччина – 24 канал) з росією, і в сочі кораблі возить, і рибу продає. Але баланс добра і зла зберігається", – вважає політолог.

Можливість перемовин з великими західними лідерами

Потрібно розуміти, що Ердоган сподівається потрапити на переговори до великих західних лідерів, довіру яких він втратив і давно намагається повернути.

Не менш важливо те, що сьогодні в Туреччині інфляція на рівні 80%. Відтак президенту потрібно відвернути увагу людей, показати якусь іншу політику. "Тому Ердоган перефокусовуватиметься на "міжнародку", демонструватиме там свої вміння, Він розуміє, що населенню потрібно щось пропонувати, адже скоро вибори, які йому потрібно вигравати", – говорить політолог.

Шанс для Туреччини стати миротворчим майданчиком

Як зазначає Давидюк, Ердоган захоче, щоб мирні домовленості проходили у Туреччині, на його території. Для нього надзвичайно важливо стати майданчиком мирного врегулювання.

Туреччина перебуває у поясі конфліктів – від Сирії та Ірану закінчуючи Кавказом. Він захоче стати таким собі миротворчим майданчиком, який може бути Швейцарією між Кавказом, Чорним морем та Близьким Сходом. Йому потрібно стати третейським суддею, що нарощуватиме його геополітичні м'язи,

– резюмував Давидюк.

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