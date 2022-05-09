Путин репетировал оправдание перед трибуналом, – Пионтковский о его речи на 9 мая

9 мая Владимир Путин выступил на Красной площади с речью на параде ко Дню победы. Однако он выглядел жалко, потому что только оправдывался. Эксперты шутят, что он репетировал оправдание перед будущим трибуналом.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, многие ожидали на параде 9 мая какого-то "поворота" от Путина. А его речь была интересна с психологической точки зрения.

Меня удивила речь Путина. 90% его речи – это был краткий конспект последнего слова перед трибуналом над военными преступлениями. Это были бесконечные оправдания, что они были "принуждены", "не хотели", "не могли иначе", "нас спровоцировали" и т.д. Какой это к черту вождь военной нации?,

– спрашивает Пионтковский.

Он добавил, что накануне кто-то "слив" его речь в интернет. "Там был один из агрессивных и боевых вариантов, но он не мог уже сказать то, что опубликовали заранее", – считает эксперт.

Публицист добавил, что Путин послал армию на войну, которая вращается для России не лучшим способом, так что от него ждали мотивирующей речи.

"Вот он впервые обращается к народу, который от него ждал некий анализ результатов, целей и перспектив или даже формальное объявление войны. Это было бы логично. Но вместо этого было сплошное оправдание, и Путин ни слова не сказал о цели войны ", – уверяет Пионтковский.

По его мнению, не нужно быть психологом, чтобы понимать, что Путин подставлялся и постоянно говорил "нет, это было наше правильное решение"... Публицист добавил, что так президент России уговаривал себя.

Он просто напуган. Он уже не знает, чего бояться – поражения и трибунала или военного переворота. Когда человек перечисляет 20 причин, объясняющих его действия, это означает, что он скрывает одну, о которой не хочет говорить. Он раскаялся в том, что сделал. Это было жалкое зрелище,

– заявил Пионтковский.

По его словам, Путин долго не протянет – ни политически, ни физически.

"Он находится во внутреннем диалоге, и за всю речь лишь несколько раз "рякнул по-путински". А вообще он – сгорбленный и сломленный старый”. Вы заметили деталь, что ему охрана пледом ножки прикрывала?", – подытожил эксперт.

Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским:



К слову, на Красной площади в Москве 9 мая состоялся жалкий парад к "дню победы" . Изюминкой стала маразматическая речь Путина . С трибуны он еще раз повторил пропагандистские тезисы о "едином советском народе".

Путин назвал войну, развязанную против Украины, "защитой людей Донбасса". И несмотря на все звучавшие ранее угрозы, он официально не объявил войны Украине и даже мобилизации.

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