Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал кинорежиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов. Он отметил, что после признания Путиным боевиков реакции Запада в виде разрушительных санкций до сих пор нет.

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Путин поднимает ставки, – Сенцов

"Он (Путин – 24 канал) продолжает "резать хвост кошки" понемногу – что он делал в России, когда понемногу "отжимал" власть, усиливался и забивал еще неразвитую демократию в бетон. Так же с нами", – сказал Олег Сенцов.

Он добавил, что ситуация в 2014 году была похожая – это же не было массовое наступление, россияне "понемногу сделали там и там".

"Он очень сильный тактик, всегда делает что-то и имеет варианты. У нас он поднимает ставки, ОРДЛО признал, ввел войска. Ждет, что делать, нависает на всех границах и смотрит", – отметил Сенцов.

Он всегда может сказать "фас, делаем Грузию 2008 года", то есть полное вторжение и попытки уничтожить наши войска. Или остаться так на каких-то позициях и посмотреть, что будет происходить. Олег Сенцов Кинорежиссер, бывший пленник Кремля

Экс-пленник Кремля добавил, что Владимир Путин всегда пытается балансировать и делает шаги понемногу, постоянно двигая вперед так называемую красную линию.

Интервью Олега Сенцова программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала

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