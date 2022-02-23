Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів кінорежисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Він зауважив, що після визнання Путіним бойовиків реакції Заходу у вигляді руйнівних санкцій досі нема.
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Путін піднімає ставки, – Сенцов
"Він (Путін – 24 канал) продовжує "різати хвіст кішки" потроху – що він робив в Росії, коли потрохи "віджимав" владу, посилювався і забивав ще нерозвинену демократію в бетон. Так само з нами", – сказав Олег Сенцов.
Він додав, що ситуація у 2014 році була подібна – це ж не був масовий наступ, росіяни "потроху зробили там і там".
"Він дуже сильний тактик, завжди робить щось і має варіанти. У нас він піднімає ставки, ОРДЛО визнав, увів війська. Чекає, що робити, нависає на всіх кордонах і дивиться", – зазначив Сенцов.
Він завжди може сказати "фас, робимо Грузію 2008 року", тобто повне вторгнення і спроби знищити наші війська. Або залишитись так на якихось позиціях і подивитись, що буде відбуватись.
Ексбранець Кремля додав, що Володимир Путін завжди намагається балансувати і робить кроки потроху, постійно рухає вперед так звану червону лінію.
Інтерв'ю Олега Сенцова програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу
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