Настоящий дракон, лишенный человеческих чувств, – Гудков объяснил план действий путина

В россии уже публично призывают не делить украинцев на гражданских и военных, а уничтожать всех без разбора. Именно так проявляется истинная суть недонации, набивавшейся к нам в "братья".

Не нужно говорить, будто никто не знал, что россияне и российские власти – это террористы по своей сути. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Интересно Путину все труднее скрывать от россиян масштаб своих неудач в Украине, – CNN

Все маски сброшены

Оппозиционер настаивает, что нынешнее руководство кремля – это люди, силой захватившие власть, а ныне террором ее удерживают и пропагандируют среди россиян террор в международных отношениях.

Сейчас просто настал момент, когда окончательно сброшены маски. Если раньше они пытались как-то маневрировать, то теперь совершенно понятно, что имидж их – никакой, ниже плинтуса,

– заявил Геннадий Гудков.

Он напомнил, что у президента США на подписи лежит документ о признании России государством-террористом, и выразил убеждение, что его стоило бы немедленно подписать.

"Я всегда говорил, что оружие путина – это оружие терроризма. Если у него заканчиваются ракеты, то ему безразлично, поскольку это оружие направлено не против уничтожения военных, а против уничтожения всех людей, в том числе и гражданских", – убежден российский оппозиционер.

Он убежден, что владимир путин – абсолютный циник, человек, лишенный всякой эмпатии, совести, принципов, морали, честности.

Это человек, лишивший себя всего человеческого. Это не человек во главе страны – это какое-то детище ада, настоящий дракон, лишенный всех человеческих чувств. Им управляет только одно – звериное желание сохранить собственную власть и жизнь,

– заявил Гудков.

Геннадий Гудков об истинном лице россиян и россиян: смотрите видео

Единственная цель путина

Российский оппозиционер убежден, что все действия владимира путина направлены на одну цель – чтобы украинцы из-за страха согласились на любой мир с Россией.

На это весь расчет, ведь он понимает, что он проиграл войну. Он понимает, что в военном плане сейчас он уже практически ничего поделать не может,

– убежден Геннадий Гудков.

Поэтому он надеется, что украинцы потребуют у Зеленского подписать любой "мир" с россией, чтобы только быстрее закончились ракетные удары.