Детали передает 24 Канал со ссылкой на интервью Волкера. Также дипломат высказался о территориальных уступках, на которые якобы должен пойти Киев.

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Курт Волкер считает, что это реалистично. Но причина не в Трампе и возможностях его команды – а в Путине.

Путин знает, что его экономика в очень плохом состоянии. У них инфляция более 30% (процентные ставки сейчас превышают 21%), у них дефицит рабочей силы, у них дефицит государственного бюджета и они сжигают резервы. А если цены на нефть и газ снизятся, у них будет еще меньше денег в обращении,

– рассказал дипломат.

Кроме экономики, очень проблемными для России являются потери и их пополнение. По оценкам Волкера, Москва очень быстро тратит человеческие ресурсы – от тысячи до полутора тысяч солдат в день. Но пополнять армию за счет призыва трудно.

"Думаю, что Путин это знает. Он просто пытается выглядеть крутым сейчас, чтобы потом подготовить себя к будущему урегулированию. Но я тоже считаю, что Путину на самом деле нужно прекратить боевые действия уже сейчас, поэтому я оптимистично настроен, что это произойдет в 2025 году", – подытожил Волкер.

Интересно, что Путин в новогоднем поздравлении говорил довольно странные слова. Мол, страна является высшей ценностью, а "когда мы вместе, все исполнится". Но диктатор ничего не сказал, какое же будущее ждет Россию в 2025 году. А еще упомянул о гарантиях безопасности для Москвы.