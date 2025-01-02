Деталі передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Волкера. Також дипломат висловився про територіальні поступки, на які нібито має піти Київ.

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Курт Волкер вважає, що це реалістично. Але причина не в Трампі та спроможностях його команди – а в Путіні.

Путін знає, що його економіка в дуже поганому стані. У них інфляція понад 30% (процентні ставки наразі перевищують 21%), у них дефіцит робочої сили, у них дефіцит державного бюджету і вони спалюють резерви. А якщо ціни на нафту і газ знизяться, у них буде ще менше грошей в обігу,

– розповів дипломат.

Окрім економіки, дуже проблемними для Росії є втрати та їх поповнення. За оцінками Волкера, Москва дуже швидко витрачає людські ресурси – від тисячі до півтори тисячі солдатів на день. Але поповнювати армію за рахунок призову важко.

"Думаю, що Путін це знає. Він просто намагається виглядати крутим зараз, щоб потім підготувати себе до майбутнього врегулювання. Але я теж вважаю, що Путіну насправді потрібно припинити бойові дії вже зараз, тож я оптимістично налаштований, що це станеться у 2025 році", – підсумував Волкер.

Цікаво, що Путін у новорічному привітанні говорив досить дивні слова. Мовляв, країна є найвищою цінністю, а "коли ми разом, усе здійсниться". Але диктатор нічого не сказав, яке ж майбутнє чекає на Росію у 2025 році. А ще згадав про гарантії безпеки для Москви.