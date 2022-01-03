Сценаристов достаточно, – Климкин о вариантах нападения Путина на Украину
Источник:24 канал
Россия может перейти в полномасштабное наступление. Однако даже в самой стране-агрессоре об этом еще не знают.
У главы Кремля есть возможность совершить новое вторжение. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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"Он (Владимир Путин – 24 канал) сам не знает, нападет ли. Он всегда готовится к этому", – подчеркнул Климкин.
Он добавил, что Путин создает потенциал, момент и динамику. Затем смотрит, это шантаж ли это, реальная или гибридная операция.
В России сценаристов достаточно, – Климкин
По мнению Климкина, от России можно ожидать что угодно. Может быть все, что можно вообразить. "Атаки на критическую инфраструктуру, кого-то убили, взрыв в одном из храмов", – перечислил он.
Там сценаристов достаточно, как и у нас. Сценаристы у нас, к сожалению, популярные люди,
– отметил экс-министр.
По словам Климкина, страна-агрессор может без проблем использовать любой повод. Это вопрос креатива и денег.
"Нынешняя власть пытается выиграть войну против всех – против внешних и внутренних. Пытаются выиграть войну против Путина – и это классно. Они (власть – 24 канал) пытаются повышать ставки с Западом, постоянно делая предъявления", – отметил бывший глава МИД.Примите во внимание! Ранее Павел Климкин сказал, что одним из результатов переговоров Джо Байдена с Владимиром Путиным является то, что вероятность обострения на Востоке стала меньше.
"Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Граница Украины с Россией: коротко
- По информации Минобороны Украины, ситуация на украино-российской границе остается сложной. Россия периодически перебрасывает и накапливает войска и технику.
- США заявили о готовности введения новых санкций в отношении России. Это произойдет в случае, если Кремль продолжит нападение на Украину.
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-оккупант может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.