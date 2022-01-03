Сценаристов достаточно, – Климкин о вариантах нападения Путина на Украину

Россия может перейти в полномасштабное наступление. Однако даже в самой стране-агрессоре об этом еще не знают.

У главы Кремля есть возможность совершить новое вторжение. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Он (Владимир Путин – 24 канал) сам не знает, нападет ли. Он всегда готовится к этому", – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что Путин создает потенциал, момент и динамику. Затем смотрит, это шантаж ли это, реальная или гибридная операция.

В России сценаристов достаточно, – Климкин

По мнению Климкина, от России можно ожидать что угодно. Может быть все, что можно вообразить. "Атаки на критическую инфраструктуру, кого-то убили, взрыв в одном из храмов", – перечислил он.

Там сценаристов достаточно, как и у нас. Сценаристы у нас, к сожалению, популярные люди,

– отметил экс-министр.

По словам Климкина, страна-агрессор может без проблем использовать любой повод. Это вопрос креатива и денег.

"Нынешняя власть пытается выиграть войну против всех – против внешних и внутренних. Пытаются выиграть войну против Путина – и это классно. Они (власть – 24 канал) пытаются повышать ставки с Западом, постоянно делая предъявления", – отметил бывший глава МИД.

Ранее Павел Климкин сказал, что одним из результатов переговоров Джо Байдена с Владимиром Путиным является то, что вероятность обострения на Востоке стала меньше.

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