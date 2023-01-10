Забыли из Кремля спустить объяснение, – политолог об одиноком визите Путина в храм

Владимир Путин на Рождество 7 января посетил храм, но никто не составил ему компании. В России же видят в этом "большой символ", хотя адекватного объяснения одинокого визита кремлевского диктатора так и не было.

В общем все это "событие" с визитом Путина в храм выглядело странно. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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В Кремле забыли объяснить, почему Путин был в храме один

Так, прежде всего можно обратить внимание на мимику российского диктатора во время пребывания в храме. По ней можно понять, что Путин нервничал. Да и вообще глава Кремля так дергался, что создавалось впечатление, будто ему совсем некомфортно быть в храме.

Впрочем, не только поведение Путина привлекает внимание. Но и то, что Кремль вкинул визит российского диктатора в храм как "значительное" информационное событие, но какого-то адекватного объяснения, почему же Путин был одинешенек, там не предоставили.

Из Кремля забыли это объяснение спустить. Как вообще объяснять народу, почему Путин один туда пришел?

– сказал политолог.

По его мнению, это пытались не комментировать. А те, кому нужно было делать это по работе, придумывали какие-то странные вещи.

Рейтерович прокомментировал одинокий визит Путина в храм: смотрите видео

Интересуются Зеленским, готовятся к новой реальности

Рейтерович рассказал, что, согласно анализу медиа, в России самыми популярными фигурами были Путин и Президент Украины Владимир Зеленский. Так, россияне за нашим президентом следят не меньше, чем за своим.

"Когда в стране врага больше интересуются, что происходит у нас и что делает и говорит наш президент, это свидетельствует о том, что, возможно, часть из них готовятся жить в новой реальности", – сказал политолог.

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Новая реальность может быть без Путина

Новая же реальность может оказаться и вовсе без российского диктатора. Так, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что Путин смертельно болен раком.

Более того, Буданов убежден, что глава Кремля умрет уже в ближайшее время, ведь болеет он уже довольно длительное время. По его словам, после смерти Путина в России начнется процесс перехода к власти. В то же время он подчеркнул, что умереть Путин должен уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.