Загалом вся ця "подія" з візитом Путіна до храму виглядала дивно. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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У Кремлі забули пояснити, чому Путін був у храмі один

Так, найперше можна звернути увагу на міміку російського диктатора під час перебування у храмі. За нею можна зрозуміти, що Путін нервував. Та й узагалі очільник Кремля так сіпався, що складалося враження ніби йому зовсім некомфортно бути в храмі.

Утім, не лише поведінка Путіна привертає увагу. А й те, що Кремль вкинув візит російського диктатора до храму як "значну" інформаційну подію, але якогось адекватного пояснення, чому ж Путін був самісінький, там не надали.

З Кремля забули це пояснення спустити. Як взагалі пояснювати народу, чому Путін один туди прийшов?,

– сказав політолог.

На його думку, загалом це намагалися не коментувати. А ті, кому треба було робити це "по роботі", вигадували якісь дивні речі.

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Цікавляться Зеленським, готуються до нової реальності

Рейтерович розповів, що згідно з медіааналізом, в Росії найпопулярнішими фігурами були Путін і Президент України Володимир Зеленський. Так, росіяни за нашим президентом стежать не менше, аніж за своїм.

"Коли в країні ворога більше цікавляться, що відбувається в нас і що робить та говорить наш президент, то це свідчить про те, що, можливо, частина з них готуються жити в новій реальності", – сказав політолог.

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Нова реальність може бути без Путіна

А нова реальність може виявитися і зовсім без російського диктатора. Так, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов нещодавно заявив, що Путін смертельно хворий на рак.

Ба більше, Буданов переконаний, що очільник Кремля помре вже найближчим часом, адже хворіє він вже досить тривалий час. За його словами, після смерті Путіна у Росії почнеться процес переходу влади. Водночас він наголосив, що померти Путін має вже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.