Такое мнение высказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что для Путина прекращение войны несет гораздо больше рисков, чем ее продолжение. Именно поэтому Россия не останавливает свой ВПК и намерена воевать дальше.

Читайте также Трамп способен сломать экономику России и положить конец войне в Украине – The Telegraph

Люди отравлены войной

Российский оппозиционный журналист объяснил, что как только прекратится война, в России возникнет сразу очень много проблем, с которыми Путину придется столкнуться.

Прежде всего куда девать 600 – 700 тысяч военных, которые привыкли получать большие деньги? Россияне еще помнят, какие проблемы были после войны в Афганистане, в Чечне. А то, что происходит сейчас, еще страшнее.

Эти люди, которые отравлены и развращены войной, привыкшие убивать, грабить, насиловать, заниматься мародерством, все придут в Россию. Что с ними будет делать Путин?

– заметил Яковенко.

Они, по его словам, придут обиженные, возмущенные, будут кричать "за что гибли наши ребята?", если Россия "замирилась" с Украиной и США. Это будет поддержано значительной частью российского общества, которое тоже отравлено пропагандой.

Также в российском информационном пространстве сейчас постоянно звучат совсем не мирные нарративы. Там постоянно требуют "уничтожить Украину и ее власть", "дойти до берегов Ла-Манша и Атлантического океана", "уничтожить Америку". Именно это, по мнению журналиста, вбрасывается в сознание россиян, и это даст результат.

К слову. Журналисты CNN указывают на то, что определенный рост экономики России в 2024 году является "быстрым, неестественным и кратковременным". Кремль хоть и пытается демонстрировать способность российской экономики вести войну годами, однако скрывает истинную ее стоимость благодаря теневым механизмам финансирования.

Путин и его окружение понимают, чем это грозит. Поэтому представление о том, что он якобы заинтересован в окончании войны, – ложное. Возможно какое-то лавирование, переговоры, во время которых война будет продолжаться, даже прекращение боевых действий,

– отметил Игорь Яковенко.

Важно понимать, что 24 февраля 2022 года произошло событие, значение которого до сих пор не осознано. Россия превратилась в страну, для которой война является формой существования.

Путинская Россия, если прекратится война, исчезнет. Там начнутся серьезные проблемы, которые, вероятно, будут не совместимы с жизнью Путина,

– резюмировал он.

Отметим, что полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон предположил, какой будет дальнейшая судьба Путина. По мнению Бреттона-Гордона, прекращение огня в Украине может с одной стороны спасти главу Кремля, ведь Россия из-за войны имеет много проблем. Однако с другой стороны, пауза в боевых действиях может привести к гибели Путина.