Кто является последним призрачным шансом для Кремля

На советском партхозактиве за такой доклад коммунисту Путину объявили бы выговор с занесением. Потому что доклад пуст, как арсеналы вагнеровцев, и скучен, как таблица логарифмов.

На чем держится кремлевский трон

Но такая никакая речь, которая никого не пугает, вполне закономерно вытекает из логики событий. Потому что кремлевский вождь – хоть и маньяк-человеконенавистник, но он предсказуем в своей системе координат.

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Функционал правителя России во все времена, который и является основанием кремлевского трона, заключается в следующем.

Первое – держать население в покорности. Это достигается внушением чепухи об особой миссии, всемирном величии и прочей глупости, а также жестким подавлением всякого инакомыслия. Поскольку россияне о свободе и не думают, а смерть в Украине для них привлекательнее жизни в России, эта задача решается успешно.

Второе – создавать противоречивые интересы для различных финансово-промышленных, этнических, региональных и других групп в России, без авторитетного пахана немедленно начинающих ссориться за деньги. С применением бронетехники и авиации. Чтобы разводить это, вождю нужно безоговорочное подчинение силовиков. Это вполне решается путем назначения на должности самых алчных и тупых.

Третье – быть защитником интересов тех же финансово-промышленных и других групп за пределами России. То есть кого-то прикрыть от расследования, кого-то запустить на лакомый рынок и т.д. Потому что главным экспортным товаром недоимперии есть не нефть, не газ, не металл и не удобрения. На самом деле, это российские бюджетные деньги, прекращенные в личные накопления и вывезенные на Запад. Для этой функции кремлевский фюрер должен казаться в мире сильным и слегка безумным, чтобы цивилизованные люди не знали, что он может учудит.

Третья задача – самая важная, потому что зачем воровать, если невозможно толком воспользоваться украденным? И именно с ней у Путина после рокировки с Дмитрием Медведевым и возникли проблемы. Потому что в цивилизованном мире не уважают людей, которые ради продолжения власти идут на откровенные махинации. Влиятельность определяется настоящим экономическим и военным потенциалом.

Как Путин пытался набить себе цену

Вот фюрер в 2014 году и решил оккупировать Крым, чтобы все в мире начали с ним считаться. Кстати, почти получилось, но не совсем. Тогда Путин поднял ставки и затеял войну против Украины, использовав "ихтамнетов" и "ополченцев". Стало еще хуже – осуждение, санкции и прочее.

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У тупых акелов, которые промахиваются, но не прекращают, вариант действий один – дальнейшая эскалация. Потому и было полномасштабное вторжение в Украину. Мол, либо я залью кровью пол Европы, либо меня вернут в узкий круг самых влиятельных людей мира, и мы начнем делить мир с учетом "интересов России". То есть личных интересов Путина и его людоедского окружения.

Это прокатило бы, если бы недоимперия расправилась с Украиной за анонсированные две недели. Однако она обломилась об нашу стойкость и военную доблесть, а также об упомянутую тупость российских силовиков. Что, в свою очередь, породило мощную антипутинскую коалицию в мире.

Продолжать эскалацию некуда – Путин же руководить миром хочет, а не превратиться в гнилые радиоактивные отходы. В то же время мир, видя, что недоимперия позорно проигрывает, перестал бояться, несмотря на ядовитую пену, которую пускают изо рта бешеные кремлевские пропагандисты.

Доклад агрессора пришлось срочно править

Соответственно последний призрачный шанс недоимператора хоть как-то сыграть в игру – это с помощью Китая зафиксировать за собой оккупированные на сегодняшний день территории Украины. Вот он и вынужден был зачитать максимально спокойный, чуть ли не миролюбивый доклад. Все для того, чтобы не испугать последнюю возможность выползти из собственного чемодана с биоотходами.

Как спичрайтер, я вижу, что сначала путинский доклад был написан жестче. Однако после демонстративного приезда президента США Джо Байдена в Киев доклад срочно правил. Вместо выхода из Договора о стратегических наступательных вооружениях появилась приостановка. Вместо проведения ядерных испытаний, от чего мир дрогнул бы, – невнятная команда подготовиться, но ничего не делать, пока Штаты не проведут испытания первыми.

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Такой подход ничего не меняет в сложившейся ситуации. Тем более что США и без ядерных испытаний знают, что их боеголовки находятся в рабочем состоянии, поскольку постоянно следят за этим. В отличие от недоимперии. А что касается потенциальной погони вооружений, то ее даже СССР не выдержал, а он был гораздо крепче недоимперии.

Кремлевский фюрер явно сдулся. Хотя затеянная им война и разрушение будут тянуться, по меньшей мере, до лета. При этом не могу не согласиться с ожесточенными российскими имперцами, утверждающими, что Байден в военном Киеве был гораздо бодрее и конкретнее, чем Путин в мирной Москве. Пока что мирный.