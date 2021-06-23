Вот это мания величия: Путин считает Россию ответственной за процветание соседей

Глава Кремля продолжает "выдавать" скандальные заявления. Теперь Путин подчеркнул, что именно Россия ответственна за процветание стран-соседок. Якобы с ними у россиян "неразрывные культурные и исторические связи".

Глава Кремля не пожалел метафор и рассказал об "эрозии международного права" и "турбулентности геополитических процессов".

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Слова Путина поражают циничностью

Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи,

– заявил Путин.

Президент России цинично заметил, что Россия, мол, никогда не навязывает свою волю другим странам. Более того, готова участвовать в решении региональных конфликтов на равных.

Путин недавно назвал США "организаторами" Майдана

Отметим, что недавно глава государства-агрессора заявил, что Майдан в Украине организовали США. Путин назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом".

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Мол, убеждает Путин, все завязалось еще в 1999 году – со времени расширения НАТО. Якобы такая "агрессивная политика" и вызвала Майдан. Что касается поддержки украинской революции европейскими странами, то ее глава Кремля назвал "безвольной".