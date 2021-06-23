Глава Кремля не пошкодував метафор та розповів про "ерозію міжнародного права" та "турбулентність геополітичних процесів".

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Слова Путіна вражають цинічністю

Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки,

– заявив Путін.

Президент Росії цинічно зауважив, що Росія, мовляв, ніколи не нав'язує свою волю іншим країнам. Ба більше, готова брати участь у вирішенні регіональних конфліктів на рівних.

Путін нещодавно назвав США "організаторами" Майдану

Зазначимо, що нещодавно глава держави-агресора заявив, що Майдан в Україні організували США. Путін назвав Революції Гідності "державним переворотом".

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Мовляв, переконує Путін, все зав'язалось ще у 1999 році – з часу розширення НАТО. Начебто така "агресивна політика" й спричинила Майдан. Щодо підтримки української Революції європейськими країнами, то її глава Кремля назвав "безвольною".