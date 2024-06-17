Президент аналитического центра "Политика", политолог Олег Лесной озвучил 24 Каналу, что оценивает заявление российского диктатора, как "по-чекистски грамотно построенное", но он отметил, что время для такой речи было выбрано российским руководством неудачно.
Смотрите также Разрушает игру Путина: политолог назвал 2 важных результата саммита в Швейцарии
По мнению политолога, Путин не понимает контекста событий и живет в другом измерении, еще теми образами, где он был мощный и к нему прислушивались, но теперь никто не хочет подавать ему руку.
В речи Путина есть элемент раздраженности
Лесной предполагает, что российский диктатор подготовил речь, чтобы "размыть" Саммит мира в Швейцарии, сместить фокус внимания на другое.
"Текст Путина был по-чекистски грамотно построен, важное в конце, а до этого – два часа о другом. Здесь присутствует элемент его раздраженности и недовольства результатом того, во что было вложено очень много средств, времени, энергии. Имею в виду срыв Саммита мира или максимальное его обесценивание. Что-то удалось, что-то нет, но в глобальном смысле не удалось. Понятно, что старикан разозлился", – озвучил Лесной.
Политолог считает, что Путин должен был бы делать более миролюбивые заявления, а не ставить ультиматум.
Коротко о речи Путина и реакции Запада
- В России активизировалась тема необходимости провести мирные переговоры с Украиной. Однако такие предложения сейчас уже неактуальны, о чем свидетельствуют резкие изменения на поле боя. Страна-агрессор в лице Владимира Путина пытается выдвигать свои условия Украине, та в свою очередь ультиматумы не воспринимает, заручившись поддержкой стран-партнеров.
- Некоторые страны отреагировали на заявление Путина, назвав войну в Украине "кризисом", считая, что обе стороны, Россия и Украина, должны сесть за стол переговоров. Такую позицию ряда стран Россия использует в своих интересах. Однако большинство стран-участниц Саммита мира понимают, что требования вывести ВСУ с собственной территории – абсолютно бессмысленные.