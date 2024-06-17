Президент аналитического центра "Политика", политолог Олег Лесной озвучил 24 Каналу, что оценивает заявление российского диктатора, как "по-чекистски грамотно построенное", но он отметил, что время для такой речи было выбрано российским руководством неудачно.

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По мнению политолога, Путин не понимает контекста событий и живет в другом измерении, еще теми образами, где он был мощный и к нему прислушивались, но теперь никто не хочет подавать ему руку.

В речи Путина есть элемент раздраженности

Лесной предполагает, что российский диктатор подготовил речь, чтобы "размыть" Саммит мира в Швейцарии, сместить фокус внимания на другое.

"Текст Путина был по-чекистски грамотно построен, важное в конце, а до этого – два часа о другом. Здесь присутствует элемент его раздраженности и недовольства результатом того, во что было вложено очень много средств, времени, энергии. Имею в виду срыв Саммита мира или максимальное его обесценивание. Что-то удалось, что-то нет, но в глобальном смысле не удалось. Понятно, что старикан разозлился", – озвучил Лесной.

Политолог считает, что Путин должен был бы делать более миролюбивые заявления, а не ставить ультиматум.

Коротко о речи Путина и реакции Запада