Президент аналітичного центру "Політика", політолог Олег Лісний озвучив 24 Каналу, що оцінює заяву російського диктатора, як "по-чекістському грамотно побудовану", але він зауважив, що час для такої промови був обраний російським керівництвом невдало.
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На думку політолога, Путін не розуміє контексту подій та живе в іншому вимірі, ще тими образами, де він був потужний і до нього прислухалися, але тепер ніхто не хоче подавати йому руку.
В промові Путіна є елемент роздратованості
Лісний припускає, що російський диктатор підготував промову, аби "розмити" Саміт миру в Швейцарі, змістити фокус уваги на інше.
"Текст Путіна був по-чекістському грамотно побудований, важливе в кінці, а до цього – дві години про інше. Тут присутній елемент його роздратованості та незадоволення результатом того, в що було вкладено дуже багато коштів, часу, енергії. Маю на увазі зрив Саміту миру або максимальне його знецінення. Щось вдалося, щось ні, але в глобальному сенсі не вдалося. Зрозуміло, що старигань розізлився", – озвучив Лісний.
Політолог вважає, що Путін мав би робити більш миролюбні заяви, а не ставити ультиматум.
Коротко про промову Путіна і реакцію Заходу
- В Росії активізувалася тема необхідності провести мирні переговори з Україною. Однак такі пропозиції нині вже неактуальні, про що свідчать різкі зміни на полі бою. Країна-агресорка в особі Владіміра Путіна намагається висувати свої умови Україні, та своєю чергою ультиматуми не сприймає, заручившись підтримкою країн-партнерів.
- Деякі країни відреагували на заяву Путіна, назвавши війну в Україні "кризою", вважаючи, що обидві сторони, Росія та Україна, мають сісти за стіл переговорів. Таку позицію низки країн Росія використовує у своїх інтересах. Однак більшість країн-учасниць Саміту миру, напередодні якого і була зроблена ця заява диктатора, розуміють, що вимагати виведення ЗСУ з власної території – абсолютно безглузді вимоги.