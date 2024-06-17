Президент аналітичного центру "Політика", політолог Олег Лісний озвучив 24 Каналу, що оцінює заяву російського диктатора, як "по-чекістському грамотно побудовану", але він зауважив, що час для такої промови був обраний російським керівництвом невдало.

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На думку політолога, Путін не розуміє контексту подій та живе в іншому вимірі, ще тими образами, де він був потужний і до нього прислухалися, але тепер ніхто не хоче подавати йому руку.

В промові Путіна є елемент роздратованості

Лісний припускає, що російський диктатор підготував промову, аби "розмити" Саміт миру в Швейцарі, змістити фокус уваги на інше.

"Текст Путіна був по-чекістському грамотно побудований, важливе в кінці, а до цього – дві години про інше. Тут присутній елемент його роздратованості та незадоволення результатом того, в що було вкладено дуже багато коштів, часу, енергії. Маю на увазі зрив Саміту миру або максимальне його знецінення. Щось вдалося, щось ні, але в глобальному сенсі не вдалося. Зрозуміло, що старигань розізлився", – озвучив Лісний.

Політолог вважає, що Путін мав би робити більш миролюбні заяви, а не ставити ультиматум.

Коротко про промову Путіна і реакцію Заходу