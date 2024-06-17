Варто відзначити, що Саміт миру був представницьким і це підтверджує участь такої кількості країн. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що є підсумковий документ, який засвідчує підтримку України.

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Які результати Саміту миру

Можна виокремити два конкретні результати. Перший – це те, що Саміт започаткував мирний процес, який базується на статуті ООН, на повазі до міжнародного права. Щобільше, президент України на відкритті казав, що мовиться про мирний процес, який відповідає нашим інтересам, враховує саме українські позиції та українську Формулу миру.

Це руйнує російську гру, російську стратегію переговорів і завершення війни. Вона передбачає, що ми мусимо піти на поступки Росії, погодитись на її вимоги, а це фактично капітуляція. Невипадково Владімір Путін озвучив свої непристойні пропозиції про капітуляцію України саме напередодні Саміту,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Проте у Швейцарії ми побачили різку критику цих путінських псевдомирних пропозицій. Тому другий важливий результат – підтримка України, підтримка Формули миру. Справді деякі країни підтримують нас повністю, деякі частково, але навіть це посилює наші потенційні переговорні позиції.

Також важливим було засудження позицій Росії, яка вимагає від України капітуляції. Невипадково багато з учасників Саміту говорили, що неможливо йти до миру через капітуляцію. Ба більше, Росія визнана агресором, країною, яка веде війну проти України. В підсумковому документі це зазначено.

Як сказала президент Швейцарії, шлях до миру не буде швидким. Це очевидно й пов'язано з позицією Росії. Він буде складним, суперечливим, і до цього треба готуватися в паралельних просторах, тобто з одного боку – тиск на Путіна на фронті, тоді він буде більш поступливим, а паралельно дипломатичний тиск,

– наголосив політолог.

Так Путін погодиться на переговори зовсім за іншими умовами. Інструментом дипломатичного тиску якраз був Саміт миру – демонстрація того, що Україну підтримує значна частина міжнародної спільноти. Цей процес триватиме далі.

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