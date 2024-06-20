"Превентивный удар не нужен": Путин сделал несколько заявлений о ядерном оружии

Россия думает об изменениях ядерной доктрины. Это якобы связано с работой противника по снижению порога применения ядерного оружия.

Об этом кремлевский диктатор заявил на пресс-концеренции в Ханое во время своего визита во Вьетнам, передает 24 Канал.

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Что Путин сказал о ядерном оружии

Президент России сделал сразу несколько заявлений о ядерном оружии и в очередной раз прибегнул к угрозам Западу. Путин сразу заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.

Не обошлось и без классических запугиваний.

Превентивный удар России не нужен, так как на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен,

– сказал Путин.

Также кремлевский диктатор особо подчеркнул, что ядерные силы России всегда находятся в состоянии боеспособности.

На днях Путин посетил Северную Корею