"Превентивный удар не нужен": Путин сделал несколько заявлений о ядерном оружии

20 июня 2024, 19:12
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Россия думает об изменениях ядерной доктрины. Это якобы связано с работой противника по снижению порога применения ядерного оружия.

Об этом кремлевский диктатор заявил на пресс-концеренции в Ханое во время своего визита во Вьетнам, передает 24 Канал.

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Что Путин сказал о ядерном оружии

Президент России сделал сразу несколько заявлений о ядерном оружии и в очередной раз прибегнул к угрозам Западу. Путин сразу заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.

Не обошлось и без классических запугиваний.

Превентивный удар России не нужен, так как на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен,
– сказал Путин.

Также кремлевский диктатор особо подчеркнул, что ядерные силы России всегда находятся в состоянии боеспособности.

На днях Путин посетил Северную Корею

  • Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Северную Корею для переговоров с Ким Чен Ыном вечером 18 июня. Это был первый визит Путина в КНДР за 24 года.
  • Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В рамках подписанного договора Россия может развивать военно-техническое сотрудничество с КНДР.
  • На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за угроз России.

Автор: Поліна Буянова