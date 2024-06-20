"Превентивный удар не нужен": Путин сделал несколько заявлений о ядерном оружии
Россия думает об изменениях ядерной доктрины. Это якобы связано с работой противника по снижению порога применения ядерного оружия.
Об этом кремлевский диктатор заявил на пресс-концеренции в Ханое во время своего визита во Вьетнам, передает 24 Канал.
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Что Путин сказал о ядерном оружии
Президент России сделал сразу несколько заявлений о ядерном оружии и в очередной раз прибегнул к угрозам Западу. Путин сразу заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.
Не обошлось и без классических запугиваний.
Превентивный удар России не нужен, так как на встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен,
– сказал Путин.
Также кремлевский диктатор особо подчеркнул, что ядерные силы России всегда находятся в состоянии боеспособности.
На днях Путин посетил Северную Корею
- Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Северную Корею для переговоров с Ким Чен Ыном вечером 18 июня. Это был первый визит Путина в КНДР за 24 года.
- Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В рамках подписанного договора Россия может развивать военно-техническое сотрудничество с КНДР.
- На этом фоне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за угроз России.