"Древний русский город": Путин цинично солгал о залитом кровью Мариуполе

Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично солгал об окончательно разрушенном Мариуполе. Пока жители Мариуполя выживают в холоде, Путин извращает историю и говорит, что это якобы "древний русский город".

Заявление Путина опубликовали российские пропагандисты, пишет 24 канал. Российский диктатор рассказал, что 3 ноября ночью обсуждал вопрос возобновления Донбасса, в том числе и Мариуполя.

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Путин посягает на историю Украины

Именно во время этого обсуждения лидер России сказал, что Мариуполь вроде бы "древний российский город". Кроме того, он цинично заявил, что в Мариуполе "есть над чем работать".

Следует отметить, что Путин действительно проводил совещание вечером, во время которого у его министров исчез свет. Возможно, в темноте Путину показывали учебники истории и кремлевский диктатор не смог увидеть, что Мариуполь был основан запорожскими казаками.

Что у России есть к запорожским казакам – сложно сказать. Следовательно, заявление Путина – циничная ложь и искажение истории Украины и мира. Именно такие нарративы Кремль продвигал и в отношении Киевской Руси, присваивая себе украинскую историю. Впрочем, когда был основан Киев, в России только лягушки на болоте квакали.

Россия уничтожила Мариуполь

После неудачи в 2014 году Россия решила полностью уничтожить Мариуполь в 2022-м и оккупировать город. С начала полномасштабного вторжения и вплоть до середины мая оккупанты ежедневно терроризировали Мариуполь, атакуя всеми видами вооружения.

В результате российской агрессии в Мариуполе погибли более 20 тысяч мирных людей. Однако точных данных нет, ведь Россия не допускает в Мариуполь международных наблюдателей. Кроме того, Кремль заметает следы после преступлений.

Еще во время активной фазы боевых действий в Мариуполе россияне развернули мобильные крематории, в которых сжигали гражданские тела. Кремль боялся реакции международного сообщества, шокированного зверствами россиян в Киевской области.

Сейчас Россия активно сносит дома, школы и исторические постройки в Мариуполе. При этом люди, оставшиеся в оккупированном городе, вынуждены выживать в холоде. Оккупанты продолжают уничтожать город, а оставшимся без тепла и света людям выдают обогреватели, однако использовать их без света невозможно.

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