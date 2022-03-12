Путин шантажирует Лукашенко, - Данилов о том, что угроза вторжения из Беларуси до сих пор есть

Россия может использовать белорусские войска для вторжения в Украину. Такая угроза до сих пор существует, ведь глава Кремля Владимир Путин имеет немалое влияние на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Путин уже воспользовался Беларусью, когда с территории этой страны российские войска напали на Украину. Это стало определенной неожиданностью для украинской власти, которая готовилась к нападению России.

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Но, потеряв немалое количество оккупантов, российские власти для нападения хотят использовать белорусскую армию. Поэтому угроза атаки со стороны Беларуси остается. Эту информацию в комментарии телеканалу "Рада" подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

К большому сожалению, окончательно мы не можем сказать, что эта угроза полностью аннулирована. Потому что Путин держит Лукашенко в своих крепких руках. Он его взял в оборот, держит, шантажирует. Как может, Лукашенко маневрирует в этом вопросе,

– рассказал Данилов.

Он также передал предупреждение для белорусских военных.

"Если кто-то из белорусских солдат имеет желание быть "грузом 200", то мы очень быстро все это оформим", – подчеркнул Данилов.

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