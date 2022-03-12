Путін вже скористався Білоруссю, коли з території цієї країни російські війська напали на Україну. Це стало певною несподіванкою для української влади, яка готувалася до нападу Росії.

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Але втративши чималу кількість окупантів, російська влада для нападу хоче використати білоруську армію. Відтак загроза атаки зі сторони Білорусі залишається. Цю інформацію в коментарі телеканалу "Рада" підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов.

На превеликий жаль, остаточно ми не можемо сказати, що ця загроза повністю анульована. Тому що Путін тримає Лукашенка у своїх міцних руках. Він його взяв в оборот, тримає, шантажує. Як може, Лукашенко маневрує в цьому питанні,

– розповів Данілов.

Він також передав попередження для білоруських військових.

"Якщо хтось з білоруських солдатів має бажання бути "вантажем 200", то ми дуже швидко все це оформимо", – наголосив Данілов.

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