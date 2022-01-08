Путин шантажирует весь мир, но у НАТО есть ответ: какие последствия будут у ультиматума Кремля

В Кремле пытаются давить как на Киев, так и на весь западный мир. Войска, которые Россия стянула к границам с Украиной, и ультиматум НАТО могут побудить Альянс задать встречные вопросы Москве.

Россия пытается продемонстрировать, что может расшатывать Североатлантический альянс и весь западный мир изнутри. Что будет делать НАТО в ответ на ультиматум Москвы – сайту 24 канала рассказал политолог Евгений Магда.

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НАТО не собирается обсуждать вопрос расширения

Евгений Магда пояснил, что в дипломатии предусмотрено высказывать собственную позицию и вести переговоры. Однако это не означает, что страны мира должны согласиться на ультиматум Кремля, а переговоры между Альянсом и Российской Федерацией могут произойти даже не на уровне министров иностранных дел.

Евгений Магда / Фото из фейсбука эксперта

По словам политолога, не надо допустить "акустического эффекта" после заявлений Путина, что РФ против расширения НАТО. Стоит также слышать и заявления генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, согласно которым НАТО ни с кем не собирается обсуждать вопрос собственного расширения.

В военном плане НАТО сильнее России. И наличие ядерного оружия здесь не играет роли, потому что его применение – это фантастический сценарий и Россия в своих гарантиях говорит, что в ядерной войне победителей быть не может. Здесь надо говорить о том, что РФ пытается сейчас шантажировать весь мир. И этому нужно давать соответствующий отпор,

– добавил эксперт.

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Что будет делать НАТО

По словам политолога, у Альянса также есть вопросы к Российской Федерации, которые могут быть поставлены в ответ на ультиматум. Они непосредственно касаются военного присутствия РФ в Молдове. А также, готова ли Россия выйти из Абхазии, Южной Осетии, украинского Крыма и Донбасса.

Не надо думать, что вопросы будут задавать только россияне. Здесь есть психологический эффект. Эти заявления Кремль сделал накануне, когда фактически весь западный мир уходит на рождественские каникулы. Понятно, что аналитики и эксперты над этим работают, но это не значит, что все будут "бросать все" и придумывать что-то, чтобы давать ответ Путину,

– отметил специалист.

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Магда отмечает, что пакеты ответов Кремлю в НАТО должны были быть сформированы еще в 2014 году, сразу после незаконной аннексии Крыма.

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