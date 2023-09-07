Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что сейчас продолжаются разговоры о том, что, в частности, Польша и Латвия могут закрыть границы с Беларусью.
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Это тоже создаст дополнительные проблемы для КНР, ведь китайский наземный экспорт, направляющийся в страны Европы, тогда туда не попадет.
"Поэтому Китай прекрасно понимает, что война Путина, глобально влияющая на экономику, в частности, и на китайскую, она им не нужна", – сказал политтехнолог.
Российский диктатор не дает сигнал, что готов идти на какие-то уступки и свернуть эту "кампанию". Бункерный дед гробит свою страну, экономику и россиян. Президенту России на это наплевать. В то же время КНР на свою экономику не все равно. Страна смотрит гораздо шире.
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Не друзья и не партнеры
Поэтому Китай и не согласен с подобными формулировками. Несмотря на предостережения КНР относительно ядерного оружия, Владимир Путин все-таки разместил его в Беларуси.
Это положительно не повлияет. Путин и Си Цзиньпин – не друзья. Россия и Китай – не партнеры. Путин всего лишь инструмент войны Китая с США – с главным их соперником,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Тем временем бункерный дед думает, что он якобы какой-то "партнер" и "друг". Но российскому диктатору, уверен политтехнолог, уже давно указали его место.
А то, что глава КНР иногда называет президента России какими-то "теплыми словами" – это лишь хитрая восточная политика, которая усыпляет бдительность Путина и заставляет его идти на определенные уступки. Китай понимает, что войну нужно завершать, однако бункерный дед этого не хочет.
Путин собрался в Китай
- По данным западных СМИ, российский диктатор может приехать на встречу к главе КНР в октябре. Бункерный дед подчеркнул "дружественные" отношения России и Китая. Путин заявил, что они с Си Цзиньпином называют друг друга "друзьями". Президент России рассказал, что будут говорить с главой КНР о том, что еще можно сделать для "развития гуманитарных контактов" между их странами.
- Президент страны-агрессора не поедет в КНР по индивидуальному приглашению. Он посетит Китай в рамках форума "Один пояс – один путь". Там будут присутствовать и лидеры других стран.
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что Си Цзиньпин "поставил" на Путина и просчитался. Теперь Китай хочет пересмотреть свою внешнюю политику.