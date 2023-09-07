Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що нині тривають розмови про те, що, зокрема, Польща та Латвія можуть зачинити кордони з Білоруссю.

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Це теж створить додаткові проблеми для КНР, адже китайський наземний експорт, який прямує до країн Європи, тоді ніяк туди не потрапить.

"Тому Китай прекрасно розуміє, що війна Путіна, яка глобально впливає на економіку, зокрема, і на китайську, вона їм не треба", – сказав політтехнолог.

Російський диктатор не дає сигнал, що він готовий йти на якісь поступки й звернути цю "кампанію". Бункерний дід гробить свою країну, економіку і росіян. Президенту Росії на це наплювати. Натомість КНР на свою економіку не все одно. Країна дивиться значно ширше.

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Не друзі й не партнери

Тому Китай і не погоджується з подібними формулюваннями. Попри застереження КНР щодо ядерної зброї, Владімір Путін таки розмістив її в Білорусі.

Це позитивно не буде впливати. Путін та Сі Цзіньпін – не друзі. Росія та Китай – не партнери. Путін всього лише інструмент війни Китаю зі США – з головним їхнім суперником,

– наголосив Тизенгаузен.

Тим часом бункерний дід думає, що він нібито якийсь "партнер" і "друг". Та російському диктатору, переконаний політтехнолог, вже давно вказали його місце.

А те, що глава КНР іноді називає президента Росії якимись "теплими словами" – то лише хитра східна політика, яка присипляє пильність Путіна й змушує його йти на певні поступки. Китай розуміє, що війну треба завершувати, однак бункерний дід цього не хоче.

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