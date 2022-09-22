Любое заявление кремлевского диктатора – сплошной обман. Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офисе Президента Михаил Подоляк.
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"Путин" – синоним слова "ложь"
По его словам, во время своих выступлений глава кремля постоянно манипулирует информацией и противоречит самому себе.
Фамилия "путин" является синонимом слова "ложь". Все, что путин говорит публично, – это обман,
– сказал советник главы ОП.
Подоляк отметил, что ярким примером непоследовательности российского диктатора является его пресс-конференция на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
"В Самарканде путин говорил о том, что как можно скорее нужно начать переговорный процесс с Украиной. И буквально через несколько минут заявил, что россия не будет вести переговоры, а намерена обстреливать объекты критической инфраструктуры в Украине", – пояснил он.
В чем состоит главная проблема россии
Подоляк добавил, что именно в этом главная проблема российской федерации.
У россиян есть руководитель, который постоянно стратегически сам себя переигрывает. Путин каждый день забывает, что сделал или пообещал вчера. На следующий день он начинает двигаться в другом направлении. Таким образом, путин обнуляет любые шансы россии.
– подчеркнул советник главы Офиса Президента.
Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео
Реакция россиян на частичную мобилизацию: коротко
- Президент россии владимир путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Гражданам страны не понравилось решение власти и они в тот же день вышли на протест.
- Представители военкоматов не упустили возможности вручить повестки задержанным протестующим.
- Россияне в панике пытаются уйти от мобилизации. Большая очередь автомобилей образовалась на границе с Монголией.
- Ночью 22 сентября на границе россии и Грузии также фиксировали огромные очереди. Переход на границе россии и Грузии был заблокирован машинами граждан государства-агрессора. Образовались километровые колонны из авто.
- Кроме того, в нескольких городах россии ночью подожгли военкоматы и одну из местных администраций. Российские СМИ сообщили, что по меньшей мере 3 военкомата сгорели.