Будь-яка заява кремлівського диктатора – це суцільний обман. Таку думку 24 каналу висловив радник глави Офісі Президента Михайло Подоляк.
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"Путін" – синонім слова "брехня"
За його словами, під час своїх виступів очільник кремля постійно маніпулює інформацією і суперечить самому собі.
Прізвище "путін" є синонімом слова "брехня". Усе, що путін говорить публічно, – це обман,
– сказав радник глави ОП.
Подоляк зазначив, що яскравим прикладом непослідовності російського диктатора є його пресконференція на саміті Шанхайської організації співробітництва.
"У Самарканді путін казав про те, що якомога швидше потрібно розпочати переговорний процес з Україною. І буквально через кілька хвилин заявив, що росія не буде вести переговори, а має намір обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури в Україні", – пояснив він.
У чому полягає головна проблема росії
Подоляк додав, що саме у цьому полягає головна проблема російської федерації.
Росіяни мають керівника, який постійно стратегічно сам себе переграє. Путін щодня забуває, що зробив чи пообіцяв вчора. Наступного дня він починає рухатися в іншому напрямку. Таким чином путін обнуляє будь-які шанси росії,
– наголосив радник глави Офісу Президента.
Інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео
Реакція росіян на часткову мобілізацію: коротко
- Президент росії владімір путін оголосив часткову мобілізацію 21 вересня. Громадянам країни не сподобалось рішення влади і вони того ж дня вийшли на протест.
- Представники військкоматів не втратили можливості вручити повістки затриманим протестувальникам.
- Росіяни в паніці намагаються втекти від мобілізації. Велика черга автомобілів утворилася на кордоні з Монголією.
- Вночі 22 вересня на кордоні росії та Грузії також фіксували величезні черги. Перехід на кордоні росії та Грузії був заблокований машинами громадян держави-агресорки. Утворились кілометрові колони з авто.
- Окрім того, у кількох містах росії вночі підпалили військкомати та одну з місцевих адміністрацій. Російські ЗМІ повідомили, що щонайменше 3 військкомати згоріли.