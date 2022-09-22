Будь-яка заява кремлівського диктатора – це суцільний обман. Таку думку 24 каналу висловив радник глави Офісі Президента Михайло Подоляк.

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"Путін" – синонім слова "брехня"

За його словами, під час своїх виступів очільник кремля постійно маніпулює інформацією і суперечить самому собі.

Прізвище "путін" є синонімом слова "брехня". Усе, що путін говорить публічно, – це обман,

– сказав радник глави ОП.

Подоляк зазначив, що яскравим прикладом непослідовності російського диктатора є його пресконференція на саміті Шанхайської організації співробітництва.

"У Самарканді путін казав про те, що якомога швидше потрібно розпочати переговорний процес з Україною. І буквально через кілька хвилин заявив, що росія не буде вести переговори, а має намір обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури в Україні", – пояснив він.

У чому полягає головна проблема росії

Подоляк додав, що саме у цьому полягає головна проблема російської федерації.

Росіяни мають керівника, який постійно стратегічно сам себе переграє. Путін щодня забуває, що зробив чи пообіцяв вчора. Наступного дня він починає рухатися в іншому напрямку. Таким чином путін обнуляє будь-які шанси росії,

– наголосив радник глави Офісу Президента.

Інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

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