Путин сказал Байдену, что демократия не может работать в XXI веке

Джо Байден рассказал, что Владимир Путин сказал ему, что "демократии не могут работать в XXI веке". Мол, чтобы добиться согласия, нужно много времени.

О заявлении главы Кремля о демократии американский президент рассказал в своем обращении. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Высказывания Путина о демократии

И Путин, и Си Цзиньпин (глава КНР – 24 канал) говорили мне, что, по их мнению, демократии не могут работать в XXI веке,

– рассказал Байден.

Мол, для достижения консенсуса нужно очень много времени. Поэтому, по мнению Путина и Цзиньпина, "автократии победят".

Автократия – форма политического режима государства, где высшая государственная власть принадлежит одному субъекту – главе государства. При демократии власть у народа.

Американский лидер уверен, что демократия работает. Свидетельством тому является то, что США успешно выходят из мощного кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, которая унесла более 750 тысяч жизней. Экономика страны возобновляется. Кроме того, США борются с последствиями изменения климата.

Байден уверен, что все зависит "от американцев", в том числе и будущее их демократии.

Встреча Байдена и Путина: коротко