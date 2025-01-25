Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что после угроз Трампа Путин долго думал, что делать. Тогда он решил пойти сразу двумя путями.

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Что задумал Путин

"Путин засуетился "под клиента" и это очевидно. Сначала он молчал. Трамп довольно агрессивно в своей манере угрожал. Хотя не совсем четко, но энергично", – заметил Игорь Эйдман.

Российский диктатор сосредоточился на двух направлениях. Первое – дерзко льстить Трампу, играть на его комплексах, например, говорить, что у него "украли победу" на выборах в 2020 году. Конечно, это абсурдные заявления, но Трамп в них верит.

Второе направление – переводить стрелки на Украину и Владимира Зеленского за собственную неготовность вести переговоры. Понятно, что Трамп их требует, а участие Украины обязательно, потому что договариваться за спиной очень низко,

– подчеркнул политолог.

Путин не хочет вести никакие переговоры с Украиной, поэтому перекладывает ответственность на президента Украины и вспоминает о законе, который запрещает любые диалоги с российскими властями.

Интересно, поймет ли Трамп, что Путин хочет его "развести" этой дешевой возней. Надеюсь, что да. Более того, последнее время в США очень хорошо работала украинская дипломатия. Они делают невозможным попытки Путина показать Украину недоговороспособной,

– подытожил Игорь Эйдман.

Напомним, российский диктатор заявил о готовности к переговорам. Ранее Владимир Зеленский объяснял, что диалог возможен только, если страна-агрессор вернется к границам 24 февраля 2022 года.