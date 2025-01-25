Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що після погроз Трампа Путін довго думав, що робити. Тоді він вирішив піти одразу двома шляхами.

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Що задумав Путін

"Путін заметушився "під клієнта" і це очевидно. Спочатку він мовчав. Трамп доволі агресивно у своїй манері погрожував. Хоч не зовсім чітко, але енергійно", – зауважив Ігор Ейдман.

Російський диктатор зосередився на двох напрямках. Перший – зухвало лестити Трампу, грати на його комплексах, наприклад, говорити, що у нього "вкрали перемогу" на виборах у 2020 році. Звісно, це абсурдні заяви, але Трамп у них вірить.

Другий напрямок – переводити стрілки на Україну та Володимира Зеленського за власну неготовність вести переговори. Зрозуміло, що Трамп їх вимагає, а участь України обов'язкова, бо домовлятися за спиною дуже низько,

– підкреслив політолог.

Путін не хоче вести ніякі перемовини з Україною, тому перекладає відповідальність на президента України й згадує про закон, який забороняє будь-які діалоги з російською владою.

Цікаво, чи зрозуміє Трамп, що Путін хоче його "розвести" цією дешевою метушнею. Сподіваюся, що так. Ба більше, останнім часом у США дуже добре працювала українська дипломатія. Вони унеможливлюють спроби Путіна показати Україну недоговороздатною,

– підсумував Ігор Ейдман.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про готовність до переговорів. Раніше Володимир Зеленський пояснював, що діалог можливий тільки, якщо країна-агресорка повернеться до кордонів 24 лютого 2022 року.