Путин скоро умрет, и все закончится, – Зеленский рассказал, чего боится диктатор

Кремлевский диктатор боится дестабилизации российского общества и потери собственной силы. Это зависит не только от давления международного сообщества, но и от течения времени.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Eurovision News 26 марта, передает 24 Канал. Накануне саммита "Коалиции желающих" он посетил Париж и встретился с Эммануэлем Макроном.

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Что заявил Зеленский

По словам президента Украины, на дестабилизацию общества в России будет влиять состояние ее экономики, санкционная политика, неспособность власти контролировать и защищать все территории страны и тому подобное. Однако потеря Путиным своей силы – это также дело времени.

Это также зависит от его лет. Он (Путин – 24 Канал) умрет скоро, это факт. И все закончится,

– отметил Зеленский.