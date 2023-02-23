Российские элиты прекрасно знали о вторжении, они хотят скрыться из-под санкций, – журналист
Западные СМИ сообщают, что Владимир Путин готовил полномасштабное вторжение в Украину в тайне от своего окружения. Тем самым вызвал недовольство элит, в частности, российских олигархов, которые были "растеряны", узнав о российской агрессии в Украине.
Российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский не верит в такое развитие событий. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Путин заберет деньги у олигархов
Журналист отметил, что накануне вторжения по всему периметру границы с Украиной находились сотни тысяч российских военных. Затем туда переместили оперативные штабы управления. Затем – госпитали первого эшелона и т.д.
В то же время невозможно поверить в то, что люди, имеющие миллиарды, а это значит, что у них есть собственная экономическая и политическая разведка, не знали о том, что готовится полномасштабное вторжение,
– уверен Олевский.
По его словам, это не помешало многим из них попытаться перегнать яхты, чтобы они не попали под санкции.
Знали ли российские олигархи, что Путин готовит полномасштабное вторжение в Украину: смотрите видео
По его мнению, это попытка людей, имеющих деньги, знающих, что Путин их заберет у них, выскочить из-под санкций, отбелить себя и найти свое будущее на Западе.
"А деньги, которые Путин отберет у этих людей, он передаст воевавшим на войне, ведь ему нужно будет с ними чем-то рассчитываться", - добавил Тимур Олевский.
Что происходит в русских элитах
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