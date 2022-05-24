Как Путин скрыл от россиян, что "вторая армия мира" – это кусок г*вна

Помнится, одной из причин начала полномасштабного вторжения в Украину была смерть детей на оккупированной части Донбасса. Дети гибли, это правда, гибли гражданские, военные – в том числе российские. И наши.

Живой щит из чужих детей

Но происходило это только потому, что русская верхушка, русский Рейх, короче, дед войны, повелитель бункера, хотел получить рычаг влияния на политику Украины.

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И вот теперь мы от главной пропагандонши, генерала информационных террористических войск Симоньян, она же любитель бобров, слышим, что детей не должно быть жалко. Ей своих детей не жалко, если они здоровы.

А вот разговор о российских детях в возрасте 18 лет становится все более интересным. Дело в том, что 23 мая прошло 40 дней с момента, когда ракетный крейсер "Москва" затонул вместе с экипажем. Какое-то время назад я делал видео с таким чудесным названием "Нет тела – нет дела". Путин лично принял решение не спасать крейсера "Москва".

То есть я понимаю, что он получил серьезные повреждения от наших прекрасных "Нептунов", детонация боезапаса, дым ушел, кто-то умер, кому-то оторвало голову, а кому-то – конечности… В отличие от российских маньяков, у меня нет какого-то желания эту тему посмаковать, потому что это – война.

Запоздалое прозрение оккупантов

Так вот что выясняется? Проходит сколько дней – и вот, к 40-му дню Дмитрий Шкребец, это отец одного из погибших русских моряков-срочников, отец Егора Шкребца, пишет вот такой интересный текст. Выходит, война касается всех, на войне не только украинские пацаны гибнут, не только…



Отец погибшего российского оккупанта из крейсера "Москва" возмутился из-за политики руководства РФ / Скриншот видео

Дмитрий Шкребец – это патриот России в прошлом, любитель Путина, и почему-то очень он ненавидел Украину. Теперь вот этих ноток о том, какая плохая Украина, стало почему-то меньше. И мне бы хотелось, чтобы люди не были такими, как Дмитрий Шкребец, чтобы они выводы делали раньше, то есть до того, как погибнут их сыновья на войне в Украине.

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Путин отпустил российский военный корабль

Ну, что – ваш любимый блоггер был прав: нет тела – нет дела. Путин лично дал команду не спасать крейсера "Москва". Он сделал это по одной причине.

Я же консультировался со специалистами – если корабль не утонул сразу, то инцидент произошел у берега. Это не где-нибудь в Тихом океане. Здесь – буксиры, другие корабли. Есть системы спасения.

Но они этого не сделали, потому что тогда изуродованную, выжженную "Москву" привлекли бы к оккупированному Севастополю и все бы сказали: "Черт, как же так? Нам говорили, что у нас вторая армия мира, а у нас – кусок г*вна, занимающегося военными преступлениями".

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