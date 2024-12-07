Почему Путин скрывает своих детей: экс-агент сказал, является ли это привычкой КГБ

Только диктатор Владимир Путин, как бывший КГБшник, скрывает своих детей. Для всех остальных агентов – это ненормальная практика. Они, наоборот, должны выезжать за границу семьями.

Это 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что только в нелегальную разведку брали неженатых, чтобы они за рубежом нашли себе пару.

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"Психологическая особенность Путина"

Много лет Владимир Путин умело скрывал существование своих старших дочерей – Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой. Аналогично хранил тайну о рождении детей от Алины Кабаевой. Однако после полномасштабного вторжения России все скрытое стало известным.

Это ненормальная практика. История, когда Путин скрывает своих детей, его личный "бзик". То есть психологическая особенность, которую психологи и психиатры могут квалифицировать как "маниакальную". Возможно, даже психическую или психиатрическую болезнь,

– отметил Сергей Жирнов.

По его словам, больше никто из КГБ не держит своих детей в тайне – ни те, кто работал во внутренних органах, ни те, кто выезжал за границу как шпионы под прикрытием. Они, наоборот, должны ехать с семьями. Их не посылают одними.

Единственная служба, которая делала исключение в семейном положении – нелегальная разведка, куда брали холостых и молодежь. Иногда была возможность послать таких людей за границу, чтобы они уже там женились или вышли замуж. И таким образом получили бы дополнительную легализацию своей легенды. Хотя в подавляющем большинстве случаев россияне выезжали уже как иностранные граждане по поддельным документам, а не как жители СССР.

Что интересно, СМИ провели расследование и выяснили, что Путин может иметь еще одну дочь. Елизавета Кривоногих – вероятная внебрачная дочь диктатора. Она училась в ICART Paris, но не закончила обучение из-за начала войны. Журналисты выяснили, что она меняла документы. Ранее ее отчество было Владимировна.