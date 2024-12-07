Це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зазначивши, що тільки до нелегальної розвідки брали неодружених, аби вони за кордоном знайшли собі пару.

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"Психологічна особливість Путіна"

Багато років Владімір Путін вміло приховував існування своїх старших дочок – Єкатєріни Тихонової та Марії Воронцової. Аналогічно зберігав таємницю про народження дітей від Аліни Кабаєвої. Однак після повномасштабного вторгнення Росії все приховане стало відомим.

Це ненормальна практика. Історія, коли Путін приховує своїх дітей, його особистий "бзік". Тобто психологічна особливість, яку психологи та психіатри можуть кваліфікувати як "маніакальну". Можливо, навіть психічну чи психіатричну хворобу,

– наголосив Сергій Жирнов.

За його словами, більше ніхто з КДБ не тримає своїх дітей в таємниці – ні ті, хто працював у внутрішніх органах, ні ті, хто виїжджав за кордон як шпигуни під прикриттям. Вони, навпаки, повинні їхати з сім'ями. Їх не посилають одними.

Єдина служба, яка робила виняток у сімейному становищі – нелегальна розвідка, куди брали неодружених та молодь. Іноді була можливість послати таких людей за кордон, аби вони уже там одружилися чи вийшли заміж. І в такий спосіб отримали б додаткову легалізацію своєї легенди. Хоча у переважній більшості випадків росіяни виїжджали уже як іноземні громадяни за підробленими документами, а не як жителі СРСР.

Що цікаво, ЗМІ провели розслідування і вияснили, що Путін може мати ще одну дочку. Єлизавета Кривоногих – імовірна позашлюбна донька диктатора. Вона навчалася в ICART Paris, але не закінчила навчання через початок війни. Журналісти з'ясували, що вона змінювала документи. Раніше її по батькові було Володимирівна.