Ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет у розмові з 24 Каналом зауважив: щойно російська економіка почне руйнуватися, це своєю чергою загрожуватиме Путіну фізичною розправою, зокрема з боку озброєних людей або ж його власних офіцерів. Більше про це і те, чи можна завершити війну у 2025 році та за якої умови Трамп озброїть Україну до зубів, – читайте далі в матеріалі.

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"Орешник" шкодить самій Росії

Владімір Путін вперше випустив міжконтинентальну балістичну ракету по Україні. Крім того, він пригрозив атакувати НАТО такою ракетою і заявив, що нібито неможливо перехопити її. Чи не вважаєте ви, що це загроза для наступної адміністрації США й Дональда Трампа?

Власне, якби це було погрозою, то це була б погроза ще для президента Барака Обами, адже ця система озброєння була розроблена у 2008 році. Думаю, це був РС-26 "Рубеж", який не є чимось новим. Технічно це ракета середньої дальності, що може порушити договір про ліквідацію такої зброї, який Сполучені Штати уклали з Росією.

Крім того, варто зважати, що ця конкретна система озброєння не мала вибухівки на боєголовках, вони були інертними. Ці ракети йдуть зі швидкістю 10 махів. Вам необов'язково потрібна вибухівка: ракета забезпечить велику кінетичну енергію, коли вдариться об землю. Але для чогось на кшталт такої системи зброї потрібно буде розробити вибухівку та детонатори, які почнуть детонувати набагато раніше, ніж боєголовка наблизиться до своєї справжньої цілі. А все тому, що коли ти рух надшвидкий, то навіть на вибухи потрібен час.

Росії доведеться розробити абсолютно нову програму, щоб мати конвенційні вибухові речовини для встановлення на ракету. Тобто, по суті, Росія витратила близько 10 мільйонів доларів, щоб сказати: "Бах, ми вас налякаємо". Думаю, що більша частина США не купилася. Хоча я не хотів би бути одним із громадян України, які змушені покладатися на те, щоб Сполучені Штати не боялися, бо іноді нас злякати навіть легше, ніж середньостатистичного українця.

Чому Путін такий впевнений, що Захід не може перехопити цю ракету?

Це пропаганда. Дивіться, якщо ви перебуваєте перед ракетою, яка прилітає, і запускаєте ракету, то зможете її перехопити. Це не обов'язково питання швидкості. Переважно Путін покладається на невігластво звичайної людини. Якщо ви є ціллю, то повинні бути в змозі перехопити практично будь-який тип ракети, що прилітає, незалежно від її швидкості.

Це як, наприклад, в олімпійській стендовій стрільбі. Якщо ви перебуваєте на тій станції, яка прямо перпендикулярна пострілам, тим випущеним стрілам, які вилітають, то набагато важче перехопити цю ракету, тому що ви стріляєте з косого боку і намагаєтеся наздогнати ракету, цей об'єкт. Так що в цьому є частка правди, якщо ви не є безпосередньою ціллю атаки. Але Путін здебільшого покладається на невігластво звичайної людини, яка просто не розуміє, як працюють ракетні системи та перехоплення.

Чи готові США та НАТО до можливого конфлікту з Росією? Маю на увазі стримування та боротьбу з такими гіперзвуковими загрозами, які несе країна-агресорка. Тому що Путін намагається створити картину, в якій нібито може перевершити західні військові можливості.

Напевно перші кілька днів будуть не такими вже й чудовими, але ви маєте розуміти, що в Росії дуже обмежена кількість цих систем озброєння загалом. Отже, якщо ми говоримо про перевагу у захисті, перші кілька днів будуть не найкращими. США зіб'є частину, Росія може влучити деякими ракетами. Така вже природа війни.

Я думаю про НАТО як про нестримного равлика. Щойно НАТО зазнає нападу, то почне невпинний марш, і тоді це стане лише питанням логістики, тобто того, наскільки швидко Альянс зможе доставляти постачання на передову. І щойно це почне відбуватися, будь-якому супротивнику, хто б це не був, настане кінець. НАТО – це нестримний равлик, який діє надзвичайно повільно, але, щойно це почнеться, ви не зможете його зупинити.

Чи дає ця ракета Росії якусь серйозну військову перевагу перед НАТО?

Нічого особливого, це просто ще одна балістична ракета середньої дальності. У Сполучених Штатах є стелс-бомбардувальники та винищувачі п'ятого покоління, які фактично працюють, як F-35.

Ми не знаємо, скільки ракет РС-26 середньої дальності насправді є у Росії. Але подумайте про це так: кожен раз, коли Росія стріляє однією з цих ракет, то просто спалює 10 мільйонів доларів, а вона має обмежену суму грошей і обмежену кількість ресурсів, зокрема верстатів.

Тож вони могли б або виготовляти більше таких ракет або використовувати ці верстати для виробництва, наприклад, підшипників, які потрібні для вагонів. Наскільки я розумію, їхня залізнична система ламається, тому що вагони та їхні колеса, які проходять під вагонами поїзда, вже давно не обслуговуються західними підрядниками.

Це вибір можливостей. Ви робите вагони, щоб вони їздили по рейках? Чи рейкові блоки, щоб вони могли функціонувати? Чи ви робите ракети? Чи виготовляєте деталі для свого нафтового родовища? Тому, якщо подумати, це не суперзброя. Це відволікає увагу в загальній схемі речей.

Хто справжній ворог Трампа

Україна завдала успішних ударів західною зброєю по Росії. Наприклад, влучання у Курській області призвело до ліквідації десятків російських і навіть північнокорейських офіцерів. Чи не здається вам, що удари вглиб Росії надто болючі для Путіна, і тому він намагається погрожувати Україні та Заходу своїми гіперзвуковими міжконтинентальними ракетами?

Думаю, Росія не хоче, щоб Україна перебувала в такому політичному становищі, коли має можливість отримувати ще більше летальної західної допомоги та атакувати вглиб Росії.

Як ми пам'ятаємо, довгий час Росія поводилась так, ніби грає в американський бейсбол. Вона перебувала на "базі", де на неї не можна нападати. Росіяни в певному сенсі могли бігати колами по Україні, тому що Україна не могла їх там чіпати. Тому єдине, що Росія дійсно може робити, – це переконувати Захід у тому, що Путін збирається підірвати світ, якщо ми (Захід – 24 Канал) продовжимо давати Україні системи зброї, які можуть атакувати вглиб їхніх територій.

Операція на Курщині довела, що Росія досить беззуба. Звісно, хлопцеві, який сидить у теплій квартирі, дуже легко це сказати, коли в Україні є люди, які мають світло лише дві години на день і не мають тепла. Але загалом Росія не здатна відповісти військовим шляхом. Росіяни можуть відповідати лише за допомогою інформаційної війни, інформаційних доменів.

Вони мають налякати людей, щоб ті думали, нібито росіяни сильні, щоб зупинили ці атаки з України та переконали Захід не давати Києву далекобійну зброю, яка насправді може нашкодити Росії.

Чи може ця стратегія спрацювати з адміністрацією Дональда Трампа? Ми бачили повідомлення про те, що Кіт Келлог, колишній генерал-лейтенант армії США, стане спеціальним помічником Трампа та спеціальним представником з питань України та Росії. Що ви думаєте з цього приводу та чи налякають команду Трампа ці погрози?

Президент Трамп – це "дика карта". Ви ніколи не знаєте, що він збирається робити, що, ймовірно, краще, ніж ситуація, яку ми маємо нині, тому що у нас досить безпорадна адміністрація, яка є дуже повільною в питанні допомоги. Президент Джо Байден відповідальний за великі втрати українців. Він не надав їм допомоги в тій кількості, яка була потрібна, і це назавжди залишиться частиною його спадщини.

Те, що робитиме президент Трамп, насправді залежатиме тільки від нього, але є одна річ, яку треба розуміти: Трамп боїться Китаю. Це його головна турбота. І я думаю, він знає, що, якщо Україна впаде, коли Захід її не підтримає, тоді Китай сприйме це як натяк на те, що можна зайти на Тайвань. І це дуже важка річ – подивитися українцю в очі та сказати, що ми підтримуємо вас лише через Тайвань, але в певному сенсі це так.



У Путіна не вийде залякати Трампа / Getty Images

Саме в цьому і полягає істина підтримки. Це не лише тому, що Україна є демократією і її треба підтримувати. Тайвань робить комп'ютерні чіпи для всього світу, і, якщо Китай вдереться на Тайвань, це зруйнує економіку Америки. Думаю, що Трамп знає про це. Путін може намагатися лякати його скільки завгодно, але зрештою справжнім ворогом є Китай, і саме на цьому зосереджений Трамп.

Чи можна завершити війну у 2025 році

Володимир Зеленський заявив, що буде готовий до припинення вогню, якщо Україна вступить в НАТО і якщо контрольована Україною територія буде захищена 5 статтею договору. З іншого боку, у нас є багато ініціатив для команди Трампа. Наприклад, Кіт Келлог, за даними CNN, просуватиме припинення вогню в Україні. Яка ваша думка щодо цього?

Я не бачу ймовірності припинення вогню й кажу це тому, що Росія буквально не може виграти війну. Зараз, коли я кажу, що вона не може виграти війну, то використовую американську аналогію. Буквально, якщо Росія переможе, то її економіка критично піде на спад. Рівень інфляції в країні становить 21%. Я вважаю, що ціни зросли на 30% з 2022 року. Буквально кожна людина в Росії або служить в армії, або працює на заводі з виробництва боєприпасів. Тому безробіття серед росіян надзвичайно низьке – 2,2%.

Якщо Росія виграє війну і завтра буде припинення вогню, "колеса" відірвуться від її економіки. Отже, Путіну потрібно продовжувати війну, тому що росіяни зайшли настільки далеко, що їм потрібно знайти спосіб повільно "охолодити" свою економіку. Адже якщо вони припинять війну, звільнять усіх з роботи на заводах з виробництва боєприпасів і солдати демобілізуються, то що буде далі?

Путін отримає сценарій Чаушеску (Ніколае Чаушеску – румунський диктатор, якого розстріляли за злочини проти держави – 24 Канал). Тому що в Росії є мільйони молодих людей, які вміють користуватися вогнепальною зброєю, знають військову тактику та не мають роботи. Я бачив це в Іраку, коли там було 70% зайнятості. Це не спрацювало для тамтешньої влади й не спрацює для Росії. Тому я не бачу припинення вогню, бо економіка Росії залежить від продовження війни просто зараз.

Путіна можуть "прибрати" військові

Отже, якщо Кремль погодиться з угодою про припинення вогню, Путін буде ліквідований наступного дня?

Можливо, не наступного дня, але щойно їхня економіка почне руйнуватися і в країні з'являться солдати, які повертаються додому. Звичайно, це не США з нашим легким доступом до вогнепальної зброї, але це ніколи не зупиняє людей, які знають, що таке зброя.

Це необов'язково буде одразу, але, щойно люди починають відчувати біль від звільнення з роботи разом із високою інфляцією, це зазвичай спричиняє революції. Саме тоді ви можете побачити, як кілька армійських офіцерів скажуть: можливо, я зможу щось покращити?

У деяких російських регіонах Кремль намагається підготувати людей до закінчення війни в Україні. Вони намагаються казати, мовляв, війна колись закінчиться. Що це означає з вашого погляду?

Закінчити все це буде надзвичайно складно. Переважно тому, що Росія насправді ніколи не експортувала на Захід багато чого, крім природного газу або нафти.

Коли США закінчили Другу світову війну, у країні була рецесія (спад економічної активності – 24 Канал), яка тривала близько 8 місяців. Тоді люди поверталися додому, шукали роботу, а військове виробництво припинилося. На той момент США змогли продавати товари всьому світу: країнам Азії та Європи, які були спустошені Другою світовою, тому насправді низького рівня безробіття ніколи не було. В економіці спостерігався спад, але безробіття не було.

У випадку з Росією проблема полягає в тому, що світ насправді не купує в Росії нічого, крім нафти. Ви не можете зайти дуже далеко у своїй економіці, просто покладаючись на Китай та Індію як на торгових партнерів. Ви повинні вміти продавати світові, а натепер світ не купує. Отже, буде надзвичайно важко президенту Путіну вийти з ситуації. І, як я вже сказав, саме тоді ви схильні спостерігати падіння урядів.

Це було б дуже небезпечно для нього фізично?

Безумовно, я вважаю, що так. У США є поняття "музичні стільці". Це гра, в яку діти грають у дитячому садку, де є 6 людей і розставлено 5 стільців. Ви вмикаєте музику, а, коли вона зупиняється, треба сісти на стілець, і дитина, яка не встигає сісти, – виходить. Натепер, напевно, є багато російських генералів, які шукатимуть, на яке крісло сісти, коли "музика зупиниться".

Тобто є велика ймовірність ще одного маршу в стилі Євгєнія Пригожина на Москву?

Це можливо, без сумніву.

Якщо Путін дійсно не хоче завершувати війну, чи не здається вам, що його внутрішнє оточення може спробувати переконати його зупинитися?

Я так не думаю. І кажу це тому, що може бути дуже небезпечно йти проти того, у що вірить президент. Ми маємо справу з країною, де є диктатор, який може бути ізольований від людей, які повідомляють йому погані новини або суперечать йому.

Не забуваймо, що коли ви маєте справу з такою псевдодиктатурою, як Росія, то там влада схильна оточувати себе людьми, які говорять їй те, що вона хоче чути. Саме тоді ви стаєте "найрозумнішою" людиною й починаєте вірити, мовляв, я завжди правий, всі завжди зі мною згодні, я повинен мати рацію. Тож я не знаю, чи є взагалі в його оточенні ті, хто не погоджувалися б з президентом Путіним.

Трамп озброїть Україну до зубів за однієї умови

Politico повідомило про стратегію президента Зеленського щодо співпраці з Трампом. Зеленський каже, що був би готовий до припинення вогню, щоб продемонструвати, що Путін відмовиться від можливої мирної пропозиції. Чи не здається вам, що існує велика ймовірність конфронтації між Трампом і Путіним, якщо останній відмовиться? Яке рішення тоді може ухвалити адміністрація США?

Думаю, що, найімовірніше, станеться такий сценарій: представники Трампа, як-от колишній генерал Келлог, звернуться до Путіна і запитають про припинення вогню. Вони звернуться до Зеленського, який скаже: "Так, ми хотіли б припинення вогню та вступити в НАТО". Тоді Путін відмовиться, і, коли це станеться, президент Трамп буде дуже розлючений. Тому що він обіцяв закінчити війну за 24 години, але Путін змусив його виглядати дурнем.

І тоді я вірю, що він віддасть всі системи озброєння Україні, про які вона проситиме, тому що, мовляв, як ти (Путін – 24 Канал) смієш змушувати мене (Трампа – 24 Канал) виглядати дурнем? Я підставив свою шию заради тебе, і ось що ти робиш зі мною.

Отже, у нас є президент, який може бути дуже-дуже мстивим, особливо якщо хтось скористається його добротою. Тому я легко можу уявити, як Трамп через пару тижнів почне озброювати Україну до того рівня, на який вона заслуговує. Та навіть до тих рівнів, яких боялася адміністрація Байдена.

Є певні дискусії щодо можливих санкцій проти Росії, проти російської енергетики. Які економічні заходи ще мають Сполучені Штати?

Є банк, який все ще працює, тому що Росія все ще постачає енергію в Європу. І, знаєте, одна з речей, яку не зміг зробити президент Байден: він не зміг запевнити, що Сполучені Штати постачатимуть природний газ до Європи протягом зими.

Це було свого роду проблемою у внутрішній сфері американської політики. Є американці, які більше не хочуть, щоб ми качали нафту та постачали природний газ через зміну клімату. Це дійсно відкрило двері для того, щоб Росія продовжувала відправляти нафту і природний газ у Європу.

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Отже, якщо президент Трамп дозволить Сполученим Штатам почати буріння для видобутку більшої кількості нафти та для відправлення природного газу до Європи, вона не покладатиметься на Росію. І останній банк, який використовує Росія, може закритися, що ускладнить їй придбання валюти.

Росія втрачає свої позиції в Сирії

Сирійські повстанці захопили місто Алеппо, друге за величиною місто Сирії, і прямують до Дамаска – столиці Сирії. Схоже, російські війська також почали бомбардувати сирійських повстанців. Як ви реагуєте на такий розвиток подій? Що думає з цього приводу Владімір Путін? І як це може вплинути на війну в Україні? Адже більше російських солдатів буде розгорнуто в Сирії і вони зазнають втрат.

Сирія велика, там воюють близько 70 різних сил. Росія переважно завжди підтримувала Сирію, тому що вони були союзниками під час холодної війни.

Одна з речей, яку Росія зробила під час свого перебування в Сирії, – набралася бойового досвіду. Росіяни виконували невеликі місії, щоб дозволити своїм пілотам набратися досвіду і таких речей, як високоточне бомбардування тощо. Використовуючи авіацію, сирійська армія могла зосередитися на боротьбі як з ісламістськими, так і з неісламістськими ополченцями та повстанцями.

Я не бачу, щоб Росія відправляла більше військ до Сирії. У Сирії вони змогли отримати для своїх військ трохи досвіду, а потім просто не могли відмовитися від цього зобов'язання. В основному тому, що був рівень гордості за теплий водний порт і авіабазу в Сирії.

І це також місце, куди можна відправити своїх генералів. Якщо у вас є генерал, який не дуже добре працює в Україні, але ти не хочеш його звільняти, ти завжди можеш відправити його в Сирію, і він не зможе там заподіяти великої шкоди.

Тож я не бачу, щоб Росія відправляла більше військ для підтримки режиму Башара Асада. На цей час у них виникають більші проблеми. Ті війська, які там є, близько 2000 – 2500 військовослужбовців, зокрема персонал, що обслуговує їхні системи озброєнь, – це 3 дні втрат для Росії в Україні просто зараз. Тому кількість російських військ у Сирії як крапля в морі. Для Росії було б простіше просто піти й використовувати такі ресурси десь в іншому місці.

Чому Росія не може вибити ЗСУ з Курської області

Імовірно, Путін встановив новий строк для звільнення Курщини, оскільки його військам не вдалося цього зробити раніше. Як ви можете оцінити ситуацію? Чому росіянам не вдається відбити цю атаку?

Коли війна тільки почалася, світ ніби забув про жахи наземних мін. Якщо у вас немає переваги в повітрі, ви не зможете атакувати, тому що мінні поля просто "пережовують" людей. Це, безумовно, викликає занепокоєння, що нашим інженерним підрозділам для прориву мінних полів не вистачає можливостей, особливо в умовах надання західної допомоги Україні.

Зараз Росія йде в атаку, і їх "гризуть" на таких же мінних полях, які вони допомогли вигадати ще після розгромної оборони у 2022 році. Атакувати важко. Це дійсно не так просто. Росія намагається зробити щось дуже складне, а саме прорвати заміновану дротом перешкоду під щільним вогнем без належної авіаційної підтримки.

Це те, на що здатні дуже небагато армій, і коли вони це роблять, то зазнають втрат. А війна – це важко. Все зводиться до того, що Росія не здобула жодних позицій у Курську, тому що війна важка. Українці сьогодні обороняються, адже бути в обороні простіше.